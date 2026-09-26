Мобилизация лиц с двойным гражданством в 2026 году: правила призыва

Военнослужащий на фронте и паспорт Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE

Второй паспорт ни в коем случае не гарантирует иммунитета от мобилизации. Представители ТЦК подчеркивают, что лица с двойным гражданством в возрасте от 25 до 60 лет обязаны защищать государство на общих основаниях, если у них нет законной отсрочки.

Об этом сообщили в Сумском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Граждане с двумя паспортами подлежат мобилизации

В 2026 году такие лица не получают никаких привилегий или иммунитета от призыва. Если мужчина в возрасте от 25 до 60 лет признан военно-медицинской комиссией годным к службе, не имеет оформленного бронирования и оснований для отсрочки, он подлежит мобилизации наравне с другими.

На что обращают внимание при принятии решения о мобилизации

Принимая решение о направлении в армию, центры комплектования опираются на возраст, состояние здоровья, наличие украинского паспорта и актуальные данные в Едином государственном реестре "Оберег". Правоохранители и военные подчеркивают принципиальную разницу между украинцем с дополнительным гражданством и иностранцем. В частности, лица без гражданства или иностранцы присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно путем подписания контракта.

Гражданином какой страны считается человек с двумя паспортами в Украине

Законодательство Украины четко регулирует этот вопрос на основе принципа единого гражданства. Согласно Закону "О гражданстве Украины", в правовых отношениях с государством человек с несколькими паспортами рассматривается исключительно как гражданин Украины.

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Соответственно, на него в полной мере распространяется действие Закона "О воинской обязанности и военной службе". Это означает, что обладатели иностранных паспортов обязаны состоять на учете, призываться в армию и проходить военную службу. Кроме того, на период действия военного положения для этой категории граждан действуют общие ограничения на пересечение государственной границы.

Избежать призыва люди с множественным гражданством могут лишь двумя способами. Это наличие стандартных оснований для освобождения, прописанных в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Речь идет о семейных обстоятельствах, состоянии здоровья, обучении или необходимости ухода за лицами с инвалидностью. Второй вариант требует официального прекращения гражданства Украины, что подтверждается соответствующим указом Президента Украины. Процедура такого выхода является длительной и доступна только тем, кто постоянно проживает за границей.

Поэтому сам факт наличия иностранного документа без юридического отказа от украинского не останавливает процесс вручения повестки и последующей мобилизации.

Также Новини.LIVE подробно сообщали о том, что военнообязанным украинцам больше не нужно лично посещать ТЦК для обновления учетных данных после регистрации брака. Сведения об изменении семейного положения синхронизируются между государственными реестрами в автоматическом режиме, а значит, любые попытки наложить штраф за несообщение этой информации являются противоправными.

В то же время физические лица-предприниматели освобождены от обязанности вести воинский учет наемного персонала и вручать повестки своим работникам. Однако у такого статуса есть и обратная сторона. Юристы отмечают, что именно из-за этого индивидуальным предпринимателям значительно сложнее подтвердить статус критически важного субъекта хозяйствования и оформить бронирование для своей команды.