Мобілізація в Україні — чи призивають чоловіків із підвищеним тиском

Військовослужбовець на ВЛК. Ілюстративне фото: armyinform

В Україні діє загальна мобілізація, під час якої усі чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та мають служити у війську. Однак, є категорії людей, яким дозволена відстрочка, зокрема, це стосується тих, хто має гіпертонію конкретного ступеня.

З якими ступенями гіпертонії можуть мобілізувати, а з яким є відстрочка, пише УНІАН.

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Коли у чоловіків призовного віку є проблеми з підвищеним тиском та інвалідність, то відстрочка надається обов'язково. Згідно з новим законом про мобілізацію, люди з інвалідністю можуть служити у війську лише за своїм бажанням і це не залежить від групи.

Але у випадку, коли інвалідності немає, все залежить від тяжкості захворювання.

Гіпертонія 3 ступеня

До прикладу, гіпертонію 3 ступені діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше, а також наявності симптомів серцево-судинних захворювань. Особам з таким захворюванням надається відстрочка, якщо є незворотні структурні ураження органів і служити вони можуть тільки добровільно.

Відстрочку від мобілізації з гіпертонією надають за таких порушень:

симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;

гіпертонія 3 ступені, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;

гіпертонія 3 ступені з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;

крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;

постійна форма фібриляції передсердь;

аневризма аорти;

стеноз магістральних артерій понад 50%.

Якщо гіпертонію 3 ступеня діагностовано без важких незворотних структурних уражень органів, то відстрочка не надається.

Гіпертонія 2 ступеня

Якщо в людини регулярно підвищується тиск до рівня 160-179/100-109 мм рт. ст., їм ставиться діагноз гіпертонія 2 ступеня. Такі чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких спеціальностей. Зазвичай вони можуть служити лише:

у військових частинах забезпечення,

ТЦК і СП,

медичних і логістичних підрозділах,

навчальних центрах,

вишах,

військах зв'язку.

Гіпертонія 1 ступеня

Такий діагноз ставлять при значеннях 140-159/90-99 мм рт. ст. Попри те, це не дає відстрочку від мобілізації і чоловіки з таким тиском визнаються придатними для служби в будь-яких частинах.