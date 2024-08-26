Мобілізація в Україні — чи призивають чоловіків із підвищеним тиском

Мобілізація чоловіків із гіпертонією — чи дадуть відстрочку, якщо підвищується тиск
В Україні діє загальна мобілізація, під час якої усі чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними та мають служити у війську. Однак, є категорії людей, яким дозволена відстрочка, зокрема, це стосується тих, хто має гіпертонію конкретного ступеня.
З якими ступенями гіпертонії можуть мобілізувати, а з яким є відстрочка, пише УНІАН.
Чи беруть у військо з гіпертонією
Коли у чоловіків призовного віку є проблеми з підвищеним тиском та інвалідність, то відстрочка надається обов'язково. Згідно з новим законом про мобілізацію, люди з інвалідністю можуть служити у війську лише за своїм бажанням і це не залежить від групи.
Але у випадку, коли інвалідності немає, все залежить від тяжкості захворювання.
Гіпертонія 3 ступеня
До прикладу, гіпертонію 3 ступені діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше, а також наявності симптомів серцево-судинних захворювань. Особам з таким захворюванням надається відстрочка, якщо є незворотні структурні ураження органів і служити вони можуть тільки добровільно.
Відстрочку від мобілізації з гіпертонією надають за таких порушень:
- симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;
- гіпертонія 3 ступені, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;
- гіпертонія 3 ступені з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;
- крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;
- постійна форма фібриляції передсердь;
- аневризма аорти;
- стеноз магістральних артерій понад 50%.
Якщо гіпертонію 3 ступеня діагностовано без важких незворотних структурних уражень органів, то відстрочка не надається.
Гіпертонія 2 ступеня
Якщо в людини регулярно підвищується тиск до рівня 160-179/100-109 мм рт. ст., їм ставиться діагноз гіпертонія 2 ступеня. Такі чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких спеціальностей. Зазвичай вони можуть служити лише:
- у військових частинах забезпечення,
- ТЦК і СП,
- медичних і логістичних підрозділах,
- навчальних центрах,
- вишах,
- військах зв'язку.
Гіпертонія 1 ступеня
Такий діагноз ставлять при значеннях 140-159/90-99 мм рт. ст. Попри те, це не дає відстрочку від мобілізації і чоловіки з таким тиском визнаються придатними для служби в будь-яких частинах.
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