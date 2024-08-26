Мобилизация в Украине — призывают ли мужчин с повышенным давлением

Мобилизация мужчин с гипертонией — дадут ли отсрочку, если повышается давление
В Украине действует общая мобилизация, во время которой все мужчины от 18 до 60 лет военнообязанны и должны служить в армии. Однако есть категории людей, которым разрешена отсрочка, в частности, это касается тех, кто имеет гипертонию конкретной степени.
С какими степенями гипертонии могут мобилизовать, а с каким есть отсрочка, пишет УНИАН.
Берут ли в войско с гипертонией
Когда у мужчин призывного возраста есть проблемы с повышенным давлением и инвалидность, отсрочка предоставляется обязательно. Согласно новому закону о мобилизации, люди с инвалидностью могут служить в армии только по своему желанию и это не зависит от группы.
Но в случае, когда инвалидности нет, все зависит от тяжести заболевания.
Гипертония 3 степени
К примеру, гипертонию 3 степени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более, а также наличия симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с таким заболеванием предоставляется отсрочка, если есть необратимые структурные поражения органов и они могут служить только добровольно.
Отсрочку от мобилизации с гипертонией предоставляют при следующих нарушениях:
- симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;
- гипертония 3 степени, не корректируемая предельно допустимыми дозами препаратов;
- гипертония 3-й степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией, хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;
- кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;
- постоянная форма фибрилляции предсердий;
- аневризма аорты;
- стеноз магистральных артерий более 50%.
Если гипертония 3 степени диагностирована без тяжелых необратимых структурных поражений органов, то отсрочка не предоставляется.
Гипертония 2 степени
Если у человека регулярно повышается давление до уровня 160–179/100–109 мм рт. ст., им ставится диагноз гипертония 2 степени. Такие мужчины признаются подходящими, но только для некоторых специальностей. Обычно они могут служить только:
- в воинских частях обеспечения,
- ТЦК и СП,
- медицинских и логистических подразделениях,
- учебных центрах,
- вузах,
- войсках связи.
Гипертония 1 степени
Такой диагноз ставят при значениях 140–159/90–99 мм рт. ст. Несмотря на это, это не дает отсрочку от мобилизации и мужчины с таким давлением признаются пригодными для службы в любых частях.
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