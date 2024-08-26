Мобилизация в Украине — призывают ли мужчин с повышенным давлением

Военнослужащий на ВВК. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине действует общая мобилизация, во время которой все мужчины от 18 до 60 лет военнообязанны и должны служить в армии. Однако есть категории людей, которым разрешена отсрочка, в частности, это касается тех, кто имеет гипертонию конкретной степени.

С какими степенями гипертонии могут мобилизовать, а с каким есть отсрочка, пишет УНИАН.

Читайте также:

Берут ли в войско с гипертонией

Когда у мужчин призывного возраста есть проблемы с повышенным давлением и инвалидность, отсрочка предоставляется обязательно. Согласно новому закону о мобилизации, люди с инвалидностью могут служить в армии только по своему желанию и это не зависит от группы.

Но в случае, когда инвалидности нет, все зависит от тяжести заболевания.

Гипертония 3 степени

К примеру, гипертонию 3 степени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более, а также наличия симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с таким заболеванием предоставляется отсрочка, если есть необратимые структурные поражения органов и они могут служить только добровольно.

Отсрочку от мобилизации с гипертонией предоставляют при следующих нарушениях:

симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;

гипертония 3 степени, не корректируемая предельно допустимыми дозами препаратов;

гипертония 3-й степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией, хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризма аорты;

стеноз магистральных артерий более 50%.

Если гипертония 3 степени диагностирована без тяжелых необратимых структурных поражений органов, то отсрочка не предоставляется.

Гипертония 2 степени

Если у человека регулярно повышается давление до уровня 160–179/100–109 мм рт. ст., им ставится диагноз гипертония 2 степени. Такие мужчины признаются подходящими, но только для некоторых специальностей. Обычно они могут служить только:

в воинских частях обеспечения,

ТЦК и СП,

медицинских и логистических подразделениях,

учебных центрах,

вузах,

войсках связи.

Гипертония 1 степени

Такой диагноз ставят при значениях 140–159/90–99 мм рт. ст. Несмотря на это, это не дает отсрочку от мобилизации и мужчины с таким давлением признаются пригодными для службы в любых частях.