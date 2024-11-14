Мобілізація чоловіків з розладами психіки — що вони роблять у війську

Медогляд призовника. Фото ілюстративне: УНІАН

В Збройних силах України можуть служити чоловіки з розладами психіки. З деякими хворобами неможливо мобілізувати людину у військо, проте легкі психічні розлади дозволяють виконувати певну роботу.

Про це повідомив голова ВЛК Деснянського району Юрій Менджерес, пише ТСН.

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Як саме ВЛК визначає придатність людини з розладами психіки до служби у війську

Військово-лікарська комісія під час роботи керується наказом МОЗ №402 від 14.08.2008 та наказом Міністерства оборони України № 490 від 18.08.2023. Зазначимо, що з 25 серпня Міноборони України редагувало указ про ВЛК та затвердило новий Розклад хвороб, згідно з яким оцінюють придатність військовозобов'язаного до служби.

Відтак, обмежено придатні "за спірними статтями" можуть стати придатними до служби у ЗСУ, серед яких є й ті, хто має захворювання психіки. Таким чином, залежно від статті, особу можуть визнати обмежено придатною, непридатною або такою, що потребує лікування.

ВЛК приймає рішення на основі результатів повного проходження медичного обстеження військовозобов'язаного.

Чи можуть на ВЛК схвалити мобілізацію людини з психічними розладами і відправити на фронт

Юристка КНП "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району Тетяна Шевченко пояснила, що кожне захворювання додатково обстежується індивідуально.

"Це може бути деменція, шизофренія або якісь інші депресивні стани. Все залежить від того, з якою хворобою прийшов до нас військовозобов’язаний. У будь-якому випадку, кожне захворювання визначається індивідуально, після проведення детального медичного огляду пацієнта. Тому дати чітку відповідь, зможуть вони нести службу, чи ні, відповісти одразу неможливо. Все залежить від того, на що саме страждає людина і що буде виявлено після обстеження", — сказала вона.

Водночас у Міноборони враховують, що деякі психічні розлади можуть вплинути на якість та безпеку військової служби. У висновку ВЛК комісія має зазначити, що особа придатна або непридатна до служби у певних силах оборони.

"Коли людині ставлять діагноз – той, чи інший психічний розлад, і визначають ступінь придатності до військової служби, то у висновку ВЛК комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов’язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов’язково вказується у рішенні ВЛК — така людина не може проходити службу в таких-то родах військ", — пояснив Юрій Менджерес.

На підставі висновку ВЛК військкомат надалі вирішує, куди направляти мобілізованого з розладами психіки на службу.

Глава ВЛК Деснянського району зауважив, що чоловіки з легким психічним захворюванням можуть проходити службу у тилу і не брати участь у бойових діях. Наприклад, це "паперова" робота, ремонт техніки тощо.

Нагадаємо, військові в Україні мають право на отримання додаткових виплат під час перебування у лікарні чи на реабілітації, а також для лікування серйозних хвороб.

Також нагадаємо, що згідно із законодавством, визначені види захворювань крові, що звільняють від мобілізації до ЗСУ.