Мобилизация мужчин с расстройствами психики — что они делают в армии

Медосмотр призывника. Фото иллюстративное: УНИАН

В Вооруженных силах Украины могут служить мужчины с расстройствами психики. С некоторыми болезнями невозможно мобилизовать человека в армию, однако легкие психические расстройства позволяют выполнять определенную работу.

Об этом сообщил глава ВВК Деснянского района Юрий Менджерес, пишет ТСН.

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Военно-врачебная комиссия во время работы руководствуется приказом Минздрава №402 от 14.08.2008 и приказом Министерства обороны Украины № 490 от 18.08.2023. Отметим, что с 25 августа Минобороны Украины редактировало указ о ВВК и утвердило новый список пригодности военнообязанного к службе.

Следовательно, ограниченно пригодные "по спорным статьям" могут стать пригодными к службе в ВСУ, среди которых есть и те, кто имеет заболевания психики. Таким образом, в зависимости от статьи, человека могут признать ограниченно пригодным, непригодным или нуждающимся в лечении.

ВВК принимает решение на основе результатов полного прохождения медицинского военнообязанного обследования.

Могут ли на ВВК одобрить мобилизацию человека с психическими расстройствами и отправить на фронт

Юристка КНП "Консультативно-диагностический центр" Деснянского района Татьяна Шевченко объяснила, что каждое заболевание дополнительно обследуется индивидуально.

"Это может быть деменция, шизофрения или какие-то другие депрессивные состояния. Все зависит от того, с какой болезнью пришел к нам военнообязанный. В любом случае каждое заболевание определяется индивидуально, после проведения детального медицинского осмотра пациента. Поэтому дать четкий ответ, смогут они нести службу или нет, ответить сразу невозможно. Все зависит от того, чем именно страдает человек и что будет выявлено после обследования", — сказала она.

В то же время в Минобороны учитывают, что некоторые психические расстройства могут повлиять на качество и безопасность военной службы. В заключении ВВК комиссия должна отметить, что лицо пригодно или непригодно к службе в определенных Силах обороны.

"Когда человеку ставят диагноз то или иное психическое расстройство и определяют степень пригодности к военной службе, то в заключении ВВК комиссия пишет, что лицо пригодно или непригодно проходить службу в определенных видах военных формирований. Например, может быть исключение, что военнообязанный не может проходить службу в десантных войсках или в ВМС. Это обязательно указывается в решении ВВК — такой человек не может проходить службу в таких-то родах войск", — пояснил Юрий Менджерес.

На основании вывода ВВК военкомат в дальнейшем решает, куда направлять мобилизованного с расстройствами психики на службу.

Глава ВВК Деснянского района отметил, что мужчины с легким психическим заболеванием могут проходить службу в тылу и не участвовать в боевых действиях. К примеру, это "бумажная" работа, ремонт техники и т.д.

Напомним, военные в Украине имеют право на получение дополнительных выплат во время пребывания в больнице или на реабилитации, а также для лечения серьезных болезней.

Также напомним, что согласно законодательству, определены виды заболеваний крови, освобождающие от мобилизации в ВСУ.