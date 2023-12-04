Мобілізація чотирилапих — навіщо Україна відправляє на фронт котів

Кіт на руках у українського захисника. Фото: save.4308/instagram

В Україні триває не лише мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а й навіть котів. Так, пухнасті улюбленці допомагають бійцям боротися з мишами, пацюками, зміями та іншою пошестю на передовій.

Про це повідомляє BILD на русском.

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Зазначається, що судячи з відео з передової, що блукають соцмережами, проблема з гризунами та повзунами на фронті є не лише в українських захисників, а й серед військових ворога.

Український захисник із двома котиками. Фото: t.me/BILD_Russian

Так, на одному з відео можна побачити українського бійця з двома великими зміями. Військовий жартує, що то товариша по службі приїхали відвідати дружина з тещею. На інших відео можемо бачити мишей, які розбігаються з-під матраців, речей, спальних мішків.

Гризуни не лише кусаються та заважають відпочивати бійцям після атак та штурмів, а й їдять продукти та гризуть навіть зброю.

"Коли прокидаєшся, завжди ловиш двох-трьох мишей, що заповзли в спальний мішок. Не дуже приємно, коли тобі кусають палець", — розповів один із солдатів в ефірі телебачення.

У той час, як волонтери намагаються знайти й привезти військовим пастки для мишей і пацюків, бійці знайшли вихід самостійно — мобілізація котів. Таким чином, тварини ведуть боротьбу на своєму фронті — з гризунами, і здобувають за це нагороди.

Наприклад, кіт Шайбик отримав медаль за допомогу військовим.

Коту Шайбику вручають нагороду. Фото: t.me/BILD_Russian

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а саме собак та котів. Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі.