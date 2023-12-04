Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація чотирилапих — навіщо Україна відправляє на фронт котів arrow

Мобілізація чотирилапих — навіщо Україна відправляє на фронт котів

4 грудня 2023 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація чотирилапих — навіщо Україна відправляє на фронт котів
Кіт на руках у українського захисника. Фото: save.4308/instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні триває не лише мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а й навіть котів. Так, пухнасті улюбленці допомагають бійцям боротися з мишами, пацюками, зміями та іншою пошестю на передовій.

Про це повідомляє BILD на русском.

Читайте також:

Мобілізовані чотирилапі на передовій

Зазначається, що судячи з відео з передової, що блукають соцмережами, проблема з гризунами та повзунами на фронті є не лише в українських захисників, а й серед військових ворога.

Український захисник із двома котиками
Український захисник із двома котиками. Фото: t.me/BILD_Russian

Так, на одному з відео можна побачити українського бійця з двома великими зміями. Військовий жартує, що то товариша по службі приїхали відвідати дружина з тещею. На інших відео можемо бачити мишей, які розбігаються з-під матраців, речей, спальних мішків.

Гризуни не лише кусаються та заважають відпочивати бійцям після атак та штурмів, а й їдять продукти та гризуть навіть зброю.  

"Коли прокидаєшся, завжди ловиш двох-трьох мишей, що заповзли в спальний мішок. Не дуже приємно, коли тобі кусають палець", — розповів один із солдатів в ефірі телебачення.

У той час, як волонтери намагаються знайти й привезти військовим пастки для мишей і пацюків, бійці знайшли вихід самостійно — мобілізація котів. Таким чином, тварини ведуть боротьбу на своєму фронті — з гризунами, і здобувають за це нагороди.

Наприклад, кіт Шайбик отримав медаль за допомогу військовим.

Коту Шайбику вручають нагороду
Коту Шайбику вручають нагороду. Фото: t.me/BILD_Russian

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин, а саме собак та котів. Тепер опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі