Мобилизация четырехлапых — зачем Украина отправляет на фронт котов
В Украине продолжается не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже котов. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.
Об этом сообщает BILD на русском.
Мобилизированные четырехлапые на передовой
Отмечается, что судя по видео с передовой, блуждающими по соцсетям, проблема с грызунами и ползунами на фронте есть не только у украинских защитников, но и среди военных врага.
Так, на одном из видео можно увидеть украинского бойца с двумя большими змеями. Военный шутит, что это сослуживца приехали навестить жена с тещей. На других видео можем видеть мышей, разбегающихся из-под матрасов, вещей, спальных мешков.
Грызуны не только кусаются и мешают отдыхать бойцам после атак и штурмов, но и едят продукты и даже грызут оружие.
"Когда просыпаешься, всегда ловишь двух-трех мышей, заползших в спальный мешок. Не очень приятно, когда тебе кусают палец", — рассказал один из солдат в эфире телевидения.
В то время как волонтеры пытаются найти и привезти военным ловушки для мышей и крыс, бойцы нашли выход самостоятельно — мобилизация кошек. Таким образом, животные ведут борьбу на своем фронте — с грызунами, и за это получают награды.
К примеру, кот Шайбик получил медаль за помощь военным.
Напомним, что Кабинет министров принял постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных, а именно собак и кошек. Теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.
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