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Мобилизация четырехлапых — зачем Украина отправляет на фронт котов

4 декабря 2023 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация четырехлапых — зачем Украина отправляет на фронт котов
Кот на руках у украинского защитника. Фото: save.4308/instagram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжается не только мобилизация военнообязанных мужчин, но даже котов. Так, пушистые любимцы помогают бойцам бороться с мышами, крысами, змеями и прочим нашествием на передовой.

Об этом сообщает BILD на русском.

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Отмечается, что судя по видео с передовой, блуждающими по соцсетям, проблема с грызунами и ползунами на фронте есть не только у украинских защитников, но и среди военных врага.

Украинский защитник с двумя котиками
Украинский защитник с двумя котами. Фото: t.me/BILD_Russian

Так, на одном из видео можно увидеть украинского бойца с двумя большими змеями. Военный шутит, что это сослуживца приехали навестить жена с тещей. На других видео можем видеть мышей, разбегающихся из-под матрасов, вещей, спальных мешков.

Грызуны не только кусаются и мешают отдыхать бойцам после атак и штурмов, но и едят продукты и даже грызут оружие.

"Когда просыпаешься, всегда ловишь двух-трех мышей, заползших в спальный мешок. Не очень приятно, когда тебе кусают палец", — рассказал один из солдат в эфире телевидения.

В то время как волонтеры пытаются найти и привезти военным ловушки для мышей и крыс, бойцы нашли выход самостоятельно — мобилизация кошек. Таким образом, животные ведут борьбу на своем фронте — с грызунами, и за это получают награды.

К примеру, кот Шайбик получил медаль за помощь военным.

Коту Шайбику вручают награду
Коту Шайбику вручают награду. Фото: t.me/BILD_Russian

Напомним, что Кабинет министров принял постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных, а именно собак и кошек. Теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

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