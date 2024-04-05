Мобілізація депутатів — Разумков назвав альтернативний спосіб призову обранців

Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат від фракції "Розумна політика" заявив, що з політичної точки зору неможливо мобілізувати усіх обранців. Водночас, у мобілізаційний закон він запропонував правку, яка передбачає місячні відрядження для політиків.

Про це Разумков сказав у інтерв'ю для видання Telegraf.

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За словами Разумкова, українське суспільство вимагає справедливості і це нормальні речі. Однак, мобілізувати одразу усіх депутатів неможливо.

"Не можуть зараз всіх депутатів направити на фронт, бо якщо їх там приб'ють, то замінити не буде ким", — сказав Разумков.

Він додав, що мобілізаційний документ пропонував внести правку, яка передбачає місячні відрядження для 30 народних обранців за один раз, згідно з їх військово-обліковою спеціальністю. Однак, каже, що за цю ініціативу не проголосували.

"Я подав правку, щоб депутата, згідно з його військово-обліковою спеціальністю, за розпорядженням главкома відряджали в зону ведення бойових дій на один місяць і не більше, аніж 30 народних депутатів. Я можу в перших лавах поїхати", — сказав Разумков.

Відповідаючи на питання, чому саме 30 депутатів, політик сказав, що ця кількість не вплине на прийняття рішень.

"Депутатів сьогодні 401: мінус 30 на місяць — і можна спокійно працювати. Це не паралізує роботу парламенту", — сказав Разумков.

Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, що не так із новим законопроектом про мобілізацію. Також нардеп розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових.