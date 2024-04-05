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Мобілізація депутатів — Разумков назвав альтернативний спосіб призову обранців

5 квітня 2024 11:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація депутатів — Разумков назвав альтернативний спосіб призову обранців
Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат від фракції "Розумна політика" заявив, що з політичної точки зору неможливо мобілізувати усіх обранців. Водночас, у мобілізаційний закон він запропонував правку, яка передбачає місячні відрядження для політиків. 

Про це Разумков сказав у інтерв'ю для видання Telegraf. 

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За словами Разумкова, українське суспільство вимагає справедливості і це нормальні речі. Однак, мобілізувати одразу усіх депутатів неможливо. 

"Не можуть зараз всіх депутатів направити на фронт, бо якщо їх там приб'ють, то замінити не буде ким", — сказав Разумков.

Він додав, що мобілізаційний документ пропонував внести правку, яка передбачає місячні відрядження для 30 народних обранців за один раз, згідно з їх військово-обліковою спеціальністю. Однак, каже, що за цю ініціативу не проголосували. 

"Я подав правку, щоб депутата, згідно з його військово-обліковою спеціальністю, за розпорядженням главкома відряджали в зону ведення бойових дій на один місяць і не більше, аніж 30 народних депутатів. Я можу в перших лавах поїхати", — сказав Разумков. 

Відповідаючи на питання, чому саме 30 депутатів, політик сказав, що ця кількість не вплине на прийняття рішень. 

"Депутатів сьогодні 401: мінус 30 на місяць — і можна спокійно працювати. Це не паралізує роботу парламенту", — сказав Разумков. 

Нагадаємо, Дмитро Разумков розповів, що не так із новим законопроектом про мобілізацію. Також нардеп розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових. 

Дмитро Разумков
ЗСУ
мобілізація
народні депутати
війна в Україні
війна
фронт

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