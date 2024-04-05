Мобилизация депутатов — Разумков назвал альтернативный способ призыва избранников

Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат от фракции "Розумна політика" заявил, что с политической точки зрения невозможно мобилизовать всех избранников. В то же время, в мобилизационный закон он предложил правку, предусматривающую месячные командировки для политиков.

Об этом Разумков сказал в интервью Telegraf.

Читайте также:

Будет ли мобилизация депутатов

По словам Разумкова, украинское общество требует справедливости, и это нормальные вещи. Однако мобилизовать сразу всех депутатов невозможно.

"Не могут сейчас всех депутатов направить на фронт, потому что если их там прибьют, то заменить не будет кем", — сказал Разумков.

Он добавил, что в мобилизационный документ предлагал внести правку, предусматривающую месячные командировки для 30 народных избранников за раз, согласно их военно-учетной специальности. Однако говорит, что за эту инициативу не проголосовали.

"Я подал правку, чтобы депутата, согласно его военно-учетной специальности, по распоряжению главкома отправляли в зону ведения боевых действий на один месяц и не более 30 народных депутатов. Я могу в первых рядах уехать", — сказал Разумков.

Отвечая на вопрос почему именно 30 депутатов, политик сказал, что это количество не повлияет на принятие решений.

"Депутатов сегодня 401: минус 30 в месяц — и можно спокойно работать. Это не парализует работу парламента", — сказал Разумков.

Напомним, Дмитрий Разумков рассказал, что не так с новым законопроектом о мобилизации. Также нардеп подверг критике правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных.