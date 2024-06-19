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Мобілізація до 25 років — яких категорій військовозобов'язаних це стосується

19 червня 2024 14:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні, кого можуть призвати до досягнення 25 років
Звільнення військовослужбовців у запас. Фото: karpat.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Попри те, що загальна мобілізація стосується військовозобов’язаних громадян віком від 25 років, частину цих осіб можуть мобілізувати й раніше. Це стосується звільнених у запас військових, поліцейських та інших силовиків.

Про це повідомила громадська організація "Юридична сотня".

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Мобілізація до 25 років — для звільнених у запас

Мобілізація в Україні стосується військовозобов’язаних громадян віком від 25 до 60 років.

Втім, є кілька категорій військовозобов’язаних, яких можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку. Це, перш за все, звільнені з військової служби в запас.

Кого ще можуть мобілізувати раніше

Також до 25 років можуть мобілізувати тих військовозобов’язаних, які припинили альтернативну (невійськову) службу.

Крім того, ця норма мобілізації стосується таких категорій, як:

  • звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу МВС, ДБР, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України інших силових та правоохоронних органів;
  • зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України;
  • звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
  • звільнені від призову на строкову військову службу, якщо підстава для звільнення не є одночасно підставою для відстрочки від мобілізації, зокрема особи, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов наголосив на необхідності зниження мобілізаційного віку до 21 року та впровадження державних програм спеціальної підготовки учнів та студентів.

Додамо, що, на думку депутата Романа Лозинського, Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років та не виключає, що це не останні зміни.

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мобілізація
війна в Україні
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демобілізація

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