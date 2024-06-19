Мобилизация в Украине, кого могут призвать к достижению 25 лет

Увольнение военнослужащих в запас. Фото: karpat.in.ua

Несмотря на то, что общая мобилизация касается военнообязанных граждан от 25 лет, часть этих лиц могут мобилизовать и раньше. Это касается уволенных в запас военных, полицейских и других силовиков.

Об этом сообщила общественная организация "Юридична сотня".

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Мобилизация до 25 лет — для уволенных в запас

Мобилизация в Украине касается военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет.

Впрочем, есть несколько категорий военнообязанных, которые могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста. Это прежде всего уволенные с военной службы в запас.

Кого еще могут мобилизовать раньше

Также до 25 лет могут мобилизовать военнообязанных, которые прекратили альтернативную (невоенную) службу.

Кроме того, эта норма мобилизации относится к таким категориям, как:

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава МВД, ДБР, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины других силовых и правоохранительных органов;

снятые с военного учета ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

освобожденные от призыва на срочную военную службу, если основание для освобождения не является одновременно основанием для отсрочки от мобилизации, в частности лица, которым по окончании высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальствующего) состава.

Напомним, что заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов отметил необходимость снижения мобилизационного возраста до 21 года и внедрение государственных программ специальной подготовки учащихся и студентов.

Добавим, что, по мнению депутата Романа Лозинского, Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет и не исключает, что это не последние изменения.