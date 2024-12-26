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Мобілізація до 25 років — яку категорію громадян можуть призвати

26 грудня 2024 17:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні до 25 років - кого можуть мобілізувати
Офіцери запасу ЗСУ. Фото: "Апостроф"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадян, які мають звання офіцера запасу, можуть мобілізувати до досягнення мобілізаційного віку. Це означає, що вони можуть бути призвані до лав ЗСУ до того, як їм виповниться 25 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Мобілізаційний вік в Україні

Мобілізаційний вік в Україні визначено від 25 до 60 років.

Це означає, що мобілізувати під час особливого періоду можуть лише тих громадян, які перебувають на військовому обліку і мають від 25 до 60 років.

Втім, декого із громадян можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

До юристів звернувся з питанням громадянин, який є офіцером запасу. Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо він ще не досяг мобілізаційного віку.

Юрист Сергій Богун підтвердив, що, згідно із чинним законодавством, офіцери запасу підлягають мобілізації незалежно від того, чи виповнилося їм 25 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які громадяни не підлягають призову.

Також ми повідомляли про те, чи можна мобілізувати громадянина за допомогою повістки, залишеної у поштовій скриньці.

ЗСУ військовий призов мобілізація офіцери запасу офіцери

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