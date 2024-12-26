Мобилизация в Украине до 25 лет – кого могут мобилизовать

Офицеры запаса ВСУ. Фото: "Апостроф"

Граждан, имеющих звание офицера запаса, могут мобилизовать до достижения мобилизационного возраста. Это означает, что они могут быть призваны в ряды ВСУ до того, как им исполнится 25 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Мобилизационный возраст в Украине

Мобилизационный возраст в Украине определен от 25 до 60 лет.

Это означает, что мобилизовать во время особого периода могут только граждан, состоящие на военном учете и имеющие от 25 до 60 лет.

Впрочем, некоторых граждан могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

К юристам обратился с вопросом гражданин, являющийся офицером запаса. Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он еще не достиг мобилизационного возраста.

Юрист Сергей Богун подтвердил, что, согласно действующему законодательству, офицеры запаса подлежат мобилизации независимо от того, исполнилось ли им 25 лет.

Напомним, мы раньше писали о том, какие граждане не подлежат призыву.

Также мы сообщали о том, можно ли мобилизовать гражданина с помощью повестки, оставленной в почтовом ящике.