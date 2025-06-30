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Головна Мобілізація Мобілізація людей із подвійним громадянством — що кажуть у ТЦК

Мобілізація людей із подвійним громадянством — що кажуть у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 01:30
Як у ТЦК та СП коментують інформацію щодо мобілізації людей із подвійним громадянством
Працівниця ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: ВОТЦК та СП

У мережі, зокрема в анонімних Telegram-каналах, поширили "документ", в якому від імені Одеського обласного ТЦК та СП йдеться про мобілізацію тих, хто має громадянство двох країн: України та Молдови. Такий фейк створили, аби дискредитувати мобілізаційні заходи та викликати паніку в населення.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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"Документ" про мобілізацію людей із подвійним громадянством
"Документ" про мобілізацію людей із подвійним громадянством. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП​

Фейк про мобілізацію

У військкоматі наголошують, що "документ" є підробкою, містить дезінформацію та має на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні. Жодних розпоряджень щодо призову до лав ЗСУ громадян із подвійним громадянством керівництво ТЦК та СП не видавало.

Як відрізнити оригінальний документ від підробки:

  • шахраї посилаються на неіснуючий указ президента України №69/2025 від 24 лютого поточного року. Насправді ж чинний указ із таким номером датується 5 лютим і стосується інших питань. Перевірити інформацію можна на офіційному сайті Офісу президента;
  • у "документі" неправильні структура та форма оформлення, неправдиві фактичні дані: зазначаються неіснуюча електронна адреса та ім'я людина, яка не є начальником Одеського обласного ТЦК та СП;
  • у тексті є численні граматичні помилки, невластива офіційній документації лексика та росіянізми.

Громадян закликають дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Якщо ж виникають сумніви щодо достовірності тих чи інших чуток, можна звертатися, аби отримати роз'яснення, на офіційні гарячі лінії державних установ.

Нагадаємо, у Telegram з'явилися фейкові канали посадовців. Зокрема, йдеться про Володимира Зеленського, Олену Зеленську та Андрія Єрмака.

Раніше росіяни поширили інформацію про те, що у Хмельницькій області п'яні працівники ТЦК сіли за кермо та скоїли ДТП. У ЦПД спростували цей фейк.

фейки громадянство військовий призов мобілізація ТЦК та СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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