Как в ТЦК и СП комментируют информацию о мобилизации людей с двойным гражданством

Работница ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: ВОТЦК и СП

В сети, в частности в анонимных Telegram-каналах, распространили "документ", в котором от имени Одесского областного ТЦК и СП говорится о мобилизации тех, кто имеет гражданство двух стран: Украины и Молдовы. Такой фейк создали, чтобы дискредитировать мобилизационные мероприятия и вызвать панику у населения.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Фейк о мобилизации

В военкомате отмечают, что "документ" является подделкой, содержит дезинформацию и имеет целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Никаких распоряжений о призыве в ряды ВСУ граждан с двойным гражданством руководство ТЦК и СП не выдавало.

Как отличить оригинальный документ от подделки:

мошенники ссылаются на несуществующий указ президента Украины №69/2025 от 24 февраля текущего года. На самом же деле действующий указ с таким номером датируется 5 февраля и касается других вопросов. Проверить информацию можно на официальном сайте Офиса президента;

в "документе" неправильные структура и форма оформления, ложные фактические данные: указываются несуществующий электронный адрес и имя человека, который не является начальником Одесского областного ТЦК и СП;

в тексте есть многочисленные грамматические ошибки, несвойственная официальной документации лексика и русизмы.

Граждан призывают соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации. Если же возникают сомнения касательно достоверности тех или иных слухов, можно обращаться, чтобы получить разъяснения, на официальные горячие линии государственных учреждений.

Напомним, в Telegram появились фейковые каналы чиновников. В частности, речь идет о Владимире Зеленском, Елене Зеленской и Андрее Ермаке.

Ранее россияне распространили информацию о том, что в Хмельницкой области пьяные работники ТЦК сели за руль и совершили ДТП. В ЦПД опровергли этот фейк.