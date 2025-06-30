Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация людей с двойным гражданством — что говорят в ТЦК

Мобилизация людей с двойным гражданством — что говорят в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 01:30
Как в ТЦК и СП комментируют информацию о мобилизации людей с двойным гражданством
Работница ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: ВОТЦК и СП

В сети, в частности в анонимных Telegram-каналах, распространили "документ", в котором от имени Одесского областного ТЦК и СП говорится о мобилизации тех, кто имеет гражданство двух стран: Украины и Молдовы. Такой фейк создали, чтобы дискредитировать мобилизационные мероприятия и вызвать панику у населения.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:
"Документ" о мобилизации людей с двойным гражданством
"Документ" о мобилизации людей с двойным гражданством. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Фейк о мобилизации

В военкомате отмечают, что "документ" является подделкой, содержит дезинформацию и имеет целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Никаких распоряжений о призыве в ряды ВСУ граждан с двойным гражданством руководство ТЦК и СП не выдавало.

Как отличить оригинальный документ от подделки:

  • мошенники ссылаются на несуществующий указ президента Украины №69/2025 от 24 февраля текущего года. На самом же деле действующий указ с таким номером датируется 5 февраля и касается других вопросов. Проверить информацию можно на официальном сайте Офиса президента;
  • в "документе" неправильные структура и форма оформления, ложные фактические данные: указываются несуществующий электронный адрес и имя человека, который не является начальником Одесского областного ТЦК и СП;
  • в тексте есть многочисленные грамматические ошибки, несвойственная официальной документации лексика и русизмы.

Граждан призывают соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации. Если же возникают сомнения касательно достоверности тех или иных слухов, можно обращаться, чтобы получить разъяснения, на официальные горячие линии государственных учреждений.

Напомним, в Telegram появились фейковые каналы чиновников. В частности, речь идет о Владимире Зеленском, Елене Зеленской и Андрее Ермаке.

Ранее россияне распространили информацию о том, что в Хмельницкой области пьяные работники ТЦК сели за руль и совершили ДТП. В ЦПД опровергли этот фейк.

фейки гражданство военный призыв мобилизация ТЦК и СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации