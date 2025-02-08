Мобілізація засуджених - як відбувається процес призову та коли це можливо

Громадянин в наручниках Фото: gp.gov.ua

Мобілізація військовозобов’язаного громадянина може відбутися навіть тоді, коли він перебуває під слідством. Кримінальне переслідування не є підставою для звільнення від військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Мобілізація під слідством

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Цей процес стосується і громадян, які мають проблеми із законом.

Коментуючи можливість мобілізації громадянина, який перебуває під слідством, юрист Євген Корнійчук запевнив: "Так, це цілком можливо".

Чи заважає кримінальна справа мобілізації

Корнійчук підкреслив, що такий нюанс у біографії військовозобов’язаного громадянина не заважає йому виконувати свій громадянський обов’язок.

"Це не є підставою для звільнення від військової служби", — наголосив юрист.

Тож, навіть перебуваючи під слідством, військовозобов’язаний громадянин може бути мобілізований до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати засуджених за тяжкий злочин громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, які процедури проходять засуджені громадяни в процесі мобілізації.