Мобилизация осужденных - как происходит процесс призыва и когда это возможно

Гражданин в наручниках Фото: gp.gov.ua

Мобилизация военнообязанного гражданина может произойти даже тогда, когда он находится под следствием. Уголовное преследование не является основанием для освобождения от военной службы.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Мобилизация под следствием

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс касается и граждан, которые имеют проблемы с законом.

Комментируя возможность мобилизации гражданина, находящегося под следствием, юрист Евгений Корнийчук заверил: "Да, это вполне возможно".

Мешает ли уголовное дело мобилизации

Корнийчук подчеркнул, что такой нюанс в биографии военнообязанного гражданина не мешает ему выполнять свой гражданский долг.

"Это не является основанием для освобождения от военной службы", — подчеркнул юрист.

Поэтому, даже находясь под следствием, военнообязанный гражданин может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать осужденных за тяжкое преступление граждан.

Добавим, мы сообщали о том, какие процедуры проходят осужденные граждане в процессе мобилизации.