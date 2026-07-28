Мобілізація може змінитися: для ухилянтів планують посилити покарання

Працівники ТЦК та військові ЗСУ. Фото: ХОТЦК та СП/242 центр підготовки. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

В Україні можуть посилити відповідальність для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Наразі розглядаються законодавчі ініціативи, які передбачають нові обмеження для порушників мобілізаційних правил.

Про можливі зміни заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в ефірі Радіо Свобода, передає Новини.LIVE.

Які обмеження можуть запровадити для ухилянтів

За словами Решетилової, серед запропонованих заходів можуть бути обмеження доступу до окремих державних послуг, блокування банківських рахунків та заборона керування транспортними засобами. Вона наголосила, що питання пов’язане з необхідністю поповнення лав української армії та забезпечення ротації військових, які тривалий час перебувають на передовій.

"Наше з вами відносно мирне і спокійне життя небезкоштовне. Воно оплачене часом і здоров’ям тих людей, які роками несуть службу, а також благополуччям їхніх сімей. Ці люди, які так само, як і ми, колись були цивільними, будували бізнеси і кар’єри, навчалися і виховували дітей, або просто пили пиво і байдикували, у критичний момент стали на захист своєї держави і нас із вами. Ці люди — кіборги, але вони також мають свій ресурс. Вони втомилися, їхні сім’ї виснажені, вони благають нас про заміну вже кілька років", — наголосила вона.

Наразі публічно не уточнюється, надання яких саме адміністративних послуг можуть обмежити.

Водночас адвокат Сергій Старенький у коментарі ТСН припустив, що санкції можуть торкнутися найбільш затребуваних адміністративних процедур у ЦНАПах та інших державних установах. Зокрема, йдеться про можливі обмеження щодо реєстрації місця проживання, оформлення угод із нерухомістю та навіть реєстрації шлюбу.

Також під обмеження можуть потрапити послуги з оформлення документів, зокрема отримання закордонного паспорта, обміну чи відновлення водійського посвідчення, а також видачі різних довідок. Окрім цього, у разі ухвалення окремого закону про блокування банківських рахунків порушники можуть втратити можливість не лише користуватися власними коштами, а й самостійно оплачувати комунальні послуги.

Водночас адвокат звернув увагу, що банківські послуги формально не належать до адміністративних. Проте фінансові установи можуть відмовляти в обслуговуванні клієнтам, які не мають чинних або верифікованих документів.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в Україні триває загальна мобілізація та комплектування Сил оборони. Водночас у суспільстві періодично виникають дискусії щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За оцінкою військового оглядача Олексія Гетьмана, більшість ТЦК працюють у штатному режимі, а наявні порушення мають поодинокий характер і не впливають суттєво на забезпечення війська особовим складом.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в Україні тривають дискусії щодо вдосконалення мобілізаційного законодавства в умовах воєнного стану. Зокрема, громадяни реєструють електронні петиції з пропозиціями змінити окремі норми, пов'язані з проходженням військової служби. Однією з таких ініціатив стала пропозиція знизити граничний вік перебування на службі з 60 до 55 років.