На Кабміні зареєстровано петицію про зниження мобілізаційного віку до 55 років

Військовий стріляє, працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Генштаб ЗСУ, Вінниця.info. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запропонували переглянути граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану. Для цього зареєстрували електронну петицію, яка закликає знизити вікову межу з 60 до 55 років. Автори ініціативи вважають, що такі зміни можуть підвищити ефективність комплектування війська та водночас зберегти кваліфікованих фахівців у цивільному секторі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

В Україні пропонують звільняти зі служби військовослужбовців, яким виповнилося 55 років

Ініціатори звернення просять уряд розробити законопроєкт, який передбачатиме внесення змін до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Після цього його мають винести на розгляд Верховної Ради.

Автори петиції наголошують, що нинішня норма, яка дозволяє проходити військову службу до 60 років під час воєнного стану, потребує перегляду. На їхню думку, практичний досвід виконання бойових і спеціальних завдань свідчить про необхідність встановити нижчу вікову межу.

Свою позицію вони аргументують тим, що у більшості людей віком від 55 до 60 років уже спостерігаються вікові зміни організму та хронічні захворювання. Це, як зазначається у зверненні, може впливати на фізичну витривалість військовослужбовців під час виконання завдань у польових і бойових умовах.

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Крім цього, ініціатори вважають, що комплектування військових частин із урахуванням фізичних можливостей особового складу сприятиме підвищенню їхньої боєздатності та мобільності.

Ще одним аргументом автори називають потребу зберегти у цивільному секторі фахівців віком від 55 до 60 років. На їхню думку, представники цієї категорії часто працюють на підприємствах критичної інфраструктури та в інших важливих для економіки галузях.

У петиції також пропонується не лише скоротити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років для рядового, сержантського, старшинського й офіцерського складу, а й надати право військовослужбовцям, які досягли 55-річного віку, звільнятися зі служби за власним бажанням.

Станом на 11:00 28 липня петиція набрала 555 голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Як писали Новини.LIVE, Львівський обласний ТЦК пояснив, що військовозобов'язаним не потрібно особисто повідомляти про зміну місця роботи, якщо новий роботодавець також надає право на відстрочку. У такому разі необхідні відомості до територіального центру комплектування передає підприємство, яке веде військовий облік працівників. Водночас у ТЦК рекомендують уточнювати інформацію у роботодавця або звертатися до територіального центру, якщо виникають сумніви щодо збереження відстрочки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити в Україні обов'язкову військову підготовку. На його думку, українці мають бути готовими до захисту держави, а одним із прикладів може стати ізраїльська модель військової служби. Також Садовий наголосив, що загроза з боку Росії залишатиметься актуальною ще тривалий час.