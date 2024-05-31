Мобілізація небінарних осіб — що з цього приводу говорить закон

У ТЦК під час перевірки даних. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В українському законодавстві не існує понять "небінарна людина" чи "трансгендер", є тільки чоловіки та жінки. Тому небінарні особи, які підпадають під процес мобілізації, можуть бути залучені до Сил оборони України.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла молодша юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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Трансгендерів в українському законодавстві немає

Діана Скумадчук, коментуючи питання про мобілізацію небінарних осіб, наголосила, що українське законодавство не виокремлює такі категорії, як транс гендерні та небінарні особи.

"Зараз існує лише гендерне визначене поняття чоловіка та жінки", — підкреслила юристка.

Чи мобілізують небінарних осіб

Тому, зазначила Скумадчук, небінарна чи трансгендерна особа, якщо вона згідно із чинним законодавством є придатною до служби в армії, може бути мобілізована до лав ЗСУ.

"На практиці, це створює ситуацію, коли мобілізують до лав ЗСУ як військовозобов'язаних чоловіків, так і жінок, хоча вони можуть й не ідентифікувати себе такими", — додала юристка.

Нагадаємо, що Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Крім того, раніше у ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК.