Мобилизация небинарных лиц — что по этому поводу говорит закон

В ТЦК при проверке данных. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

В украинском законодательстве не существует понятий "небинарный человек" или "трансгендер", есть только мужчины и женщины. Поэтому небинарные лица, подпадающие под процесс мобилизации, могут быть привлечены в Силы обороны Украины.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала младшая юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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Трансгендеров в украинском законодательстве нет

Диана Скумадчук, комментируя вопрос о мобилизации небинарных лиц, подчеркнула, что украинское законодательство не выделяет такие категории, как трансгендерные и небинарные лица.

"Сейчас существует только гендерное понятие мужчины и женщины", — подчеркнула юрист.

Мобилизуют ли небинарных лиц

Поэтому, отметила Скумадчук, небинарное или трансгендерное лицо, если оно согласно действующему законодательству пригодно к службе в армии, может быть мобилизовано в ряды ВСУ.

"На практике это создает ситуацию, когда мобилизуют в ряды ВСУ как военнообязанных мужчин, так и женщин, хотя они могут и не идентифицировать себя такими", — добавила юрист.

Напомним, что Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Кроме того, ранее в ТЦК объяснили, как мужчины на ВТО могут обновить свои военно-учетные данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Практически всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК.