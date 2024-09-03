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Мобілізація обмежено придатних до 25 років — Рада підтримала заборону

3 вересня 2024 16:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє мобілізувати обмежено придатних чоловіків до 25 років. Підтримали 295 депутатів.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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"Парламент прийняв тільки за основу №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними)", — розповів Железняк.

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Результати голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Під час голосування депутати заблокували трибуну. За інформацією джерела Новини.LIVE у Раді, заступник фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець виступив проти ухвалення законопроєкту в цілому.

На знак протесту незгодні з рішенням нардепи заблокували трибуну.

Нардепи блокують трибуну у Раді через законопроєкт про мобілізацію обмежено придатних
Нардепи блокують трибуну у Раді. Фото: Новини.LIVE

Раніше у коментарі "УП. Життя" юрист Андрій Новак пояснював, що статус "обмежено придатний" означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров'я. Однак така особа може бути призвана під час війни.

"Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають із військового обліку. Вони залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років", — каже Новак.

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Дописи Железняка та Гончаренка. Фото: скриншот

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Верховна Рада Олексій Гончаренко Ярослав Железняк українці Україна нардепи мобілізація

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