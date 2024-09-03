ВРУ ухвалила законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє мобілізувати обмежено придатних чоловіків до 25 років. Підтримали 295 депутатів.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Заборона мобілізувати обмежено придатних до 25 років

"Парламент прийняв тільки за основу №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними)", — розповів Железняк.

Результати голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Під час голосування депутати заблокували трибуну. За інформацією джерела Новини.LIVE у Раді, заступник фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець виступив проти ухвалення законопроєкту в цілому.

На знак протесту незгодні з рішенням нардепи заблокували трибуну.

Нардепи блокують трибуну у Раді. Фото: Новини.LIVE

Раніше у коментарі "УП. Життя" юрист Андрій Новак пояснював, що статус "обмежено придатний" означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров'я. Однак така особа може бути призвана під час війни.

"Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають із військового обліку. Вони залишаються військовозобов'язаними, навіть якщо їм менше 25 років", — каже Новак.