ВРУ приняла законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин до 25 лет

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: пресс-служба ВР

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, запрещающий мобилизовать ограниченно пригодных мужчин до 25 лет. Поддержали 295 депутатов.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 3 сентября.

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"Парламент принял только за основу №11379д, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными)", — рассказал Железняк.

Результаты голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Во время голосования депутаты заблокировали трибуну. По информации источника Новини.LIVE в Раде, заместитель фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец выступил против принятия законопроекта в целом.

В знак протеста несогласные с решением нардепы заблокировали трибуну.

Нардепы блокируют трибуну в Раде. Фото: Новини.LIVE

Ранее в комментарии "УП. Жизнь" юрист Андрей Новак объяснял, что статус "ограниченно пригоден" означает, что человек не подходит для срочной службы в мирное время из-за состояния здоровья. Однако такое лицо может быть призвано во время войны.

"Сейчас такой статус убрали, но людей, которые принадлежали к этой категории, не снимают с воинского учета. Они остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет", — говорит Новак.