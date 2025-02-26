Мобілізація в особливих умовах — мобілізація під час судового процесу

Мобілізаційні заходи у вигляді вручення повістки. Фото: "Поради юриста"

Якщо громадянин є учасником судового процесу, він може подати до суду позов, аби до нього не застосовувалися мобілізаційні заходи з боку ТЦК. Але зазвичай такий позов задовольняється за умови отримання бойової повістки, а не повістки на уточнення даних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що є учасником судового розгляду питання про призначення його опікуном (що потрібно, зокрема, для оформлення відстрочки від мобілізації).

Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час судового процесу — і що треба зробити, щоб не мобілізували.

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Адвокат Юрій Айвазян підкреслив у відповіді, що можна подати відповідний позов до суду, але можуть виникнути проблеми.

"Ви повинні будете обґрунтувати, чим саме невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду про призначення Вас опікуном", — наголосив юрист.

Айвазян додав, що такий позов суд може задовольнити лише за умови отримання громадянином бойової повістки.

"Зазвичай, суд може винести ухвалу про забезпечення позову за наявності мобілізаційного розпорядження. Сама по собі повістка на уточнення даних не зазначає, що Вас мобілізують (на думку більшості суддів)", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть призвати чоловіка, якщо його дружина служить в ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, який перебуває під слідством.