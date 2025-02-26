Мобилизация в особых условиях - мобилизация во время судебного процесса

Мобилизационные мероприятия в виде вручения повестки. Фото: "Поради юриста"

Если гражданин является участником судебного процесса, он может подать в суд иск, чтобы к нему не применялись мобилизационные меры со стороны ТЦК. Но обычно такой иск удовлетворяется при условии получения боевой повестки, а не повестки на уточнение данных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который пояснил, что является участником судебного рассмотрения вопроса о назначении его опекуном (что нужно, в частности, для оформления отсрочки от мобилизации).

Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать во время судебного процесса — и что надо сделать, чтобы не мобилизовали.

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Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул в ответе, что можно подать соответствующий иск в суд, но могут возникнуть проблемы.

"Вы должны будете обосновать, чем именно непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда о назначении Вас опекуном", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что такой иск суд может удовлетворить только при условии получения гражданином боевой повестки.

"Обычно, суд может вынести определение об обеспечении иска при наличии мобилизационного распоряжения. Сама по себе повестка на уточнение данных не указывает, что Вас мобилизуют (по мнению большинства судей)", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли призвать мужчину, если его жена служит в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина, который находится под следствием.