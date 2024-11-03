Мобілізація поліцейських — за яких умов їх відправлять на війну

Поліцейський на блокпосту. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває всеосяжна мобілізація призовників від 18 до 60 років. На службу можуть також призвати й співробітників поліції, проте йдеться лише про частину їхнього складу.

Про це інформує 24 Канал.

Читайте також:

Призов поліцейських

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, запроваджений із поправками до призову поліцейських. Таким чином, співробітники правоохоронних органів мали перейти з індивідуального обліку на загальний військовий. Проте, це не призведе до їхнього автоматичного призову.

Раніше працівники Національної поліції мали відстрочку від призову. Новий закон позбавив їх цього привілею, але запровадив інший — на бронювання. Наразі Кабмін схвалив, що 90% особового складу ДСНС і Національної поліції мають бронювання.

Решта 10% поліцейських можуть бути призвані до бригади Національної поліції "Лють" або до інших додатково створених 3 бригад Нацполу.

Крім Національної поліції, звільнені від призову:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та судові інстанції;

Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснювали, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років.

Також ми писали про зміни у мобілізації військовозобов’язаних у віці 50+ у жовтні 2024 року.