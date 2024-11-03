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Мобілізація поліцейських — чи відправлять їх на фронт

3 листопада 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація поліцейських — за яких умов їх відправлять на війну
Поліцейський на блокпосту. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває всеосяжна мобілізація призовників від 18 до 60 років. На службу можуть також призвати й співробітників поліції, проте йдеться лише про частину їхнього складу. 

Про це інформує 24 Канал.

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Призов поліцейських

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, запроваджений із поправками до призову поліцейських. Таким чином, співробітники правоохоронних органів мали перейти з індивідуального обліку на загальний військовий. Проте, це не призведе до їхнього автоматичного призову.

Раніше працівники Національної поліції мали відстрочку від призову. Новий закон позбавив їх цього привілею, але запровадив інший — на бронювання. Наразі Кабмін схвалив, що 90% особового складу ДСНС і Національної поліції мають бронювання.

Решта 10% поліцейських можуть бути призвані до бригади Національної поліції "Лють" або до інших додатково створених 3 бригад Нацполу.

Крім Національної поліції, звільнені від призову:

  • органи державної влади;
  • Національне антикорупційне бюро;
  • Державне бюро розслідувань;
  • органи прокуратури та судові інстанції;
  • Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснювали, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років.

Також ми писали про зміни у мобілізації військовозобов’язаних у віці 50+ у жовтні 2024 року.

поліція ДСНС мобілізація Нацполіція війна в Україні ЗСУ

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