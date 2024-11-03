Мобілізація поліцейських — за яких умов їх відправлять на війну

Мобілізація поліцейських — чи відправлять їх на фронт
В Україні триває всеосяжна мобілізація призовників від 18 до 60 років. На службу можуть також призвати й співробітників поліції, проте йдеться лише про частину їхнього складу.
Про це інформує 24 Канал.
Призов поліцейських
В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, запроваджений із поправками до призову поліцейських. Таким чином, співробітники правоохоронних органів мали перейти з індивідуального обліку на загальний військовий. Проте, це не призведе до їхнього автоматичного призову.
Раніше працівники Національної поліції мали відстрочку від призову. Новий закон позбавив їх цього привілею, але запровадив інший — на бронювання. Наразі Кабмін схвалив, що 90% особового складу ДСНС і Національної поліції мають бронювання.
Решта 10% поліцейських можуть бути призвані до бригади Національної поліції "Лють" або до інших додатково створених 3 бригад Нацполу.
Крім Національної поліції, звільнені від призову:
- органи державної влади;
- Національне антикорупційне бюро;
- Державне бюро розслідувань;
- органи прокуратури та судові інстанції;
- Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснювали, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років.
Також ми писали про зміни у мобілізації військовозобов’язаних у віці 50+ у жовтні 2024 року.
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