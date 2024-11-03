Мобилизация полицейских — при каких условиях их отправят на войну

Мобилизация полицейских — отправят ли их на фронт
В Украине продолжается всеобъемлющая мобилизация призывников от 18 до 60 лет. На службу могут также призвать и сотрудников полиции, однако речь идет только о части их состава.
Об этом информирует 24 Канал.
Призыв полицейских
В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, введенный с поправками в призыв полицейских. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов должны были перейти по индивидуальному учету на всеобщий военный. Однако это не приведет к их автоматическому призыву.
Ранее у работников Национальной полиции была отсрочка от призыва. Новый закон лишил их этой привилегии, но ввел другой — на бронирование. Кабмин одобрил, что 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции имеют бронирование.
Остальные 10% полицейских могут быть призваны в бригаду Национальной полиции "Лють" или в другие дополнительно созданные 3 бригады Нацпола.
Кроме Национальной полиции, освобождены от призыва:
- органы государственной власти;
- Национальное антикоррупционное бюро;
- Государственное бюро расследований;
- органы и судебные инстанции;
- Бюро экономической сохранности.
Напомним, ранее в ТЦК объясняли, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет.
Также мы писали об изменениях в мобилизации военнообязанных в возрасте 50+ в октябре 2024 года.
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