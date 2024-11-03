Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация полицейских — отправят ли их на фронт arrow

Мобилизация полицейских — отправят ли их на фронт

3 ноября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация полицейских — при каких условиях их отправят на войну
Полицейский на блокпосте. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобъемлющая мобилизация призывников от 18 до 60 лет. На службу могут также призвать и сотрудников полиции, однако речь идет только о части их состава.

Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также:

Призыв полицейских

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, введенный с поправками в призыв полицейских. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов должны были перейти по индивидуальному учету на всеобщий военный. Однако это не приведет к их автоматическому призыву.

Ранее у работников Национальной полиции была отсрочка от призыва. Новый закон лишил их этой привилегии, но ввел другой — на бронирование. Кабмин одобрил, что 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции имеют бронирование.

Остальные 10% полицейских могут быть призваны в бригаду Национальной полиции "Лють" или в другие дополнительно созданные 3 бригады Нацпола.

Кроме Национальной полиции, освобождены от призыва:

  • органы государственной власти;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • Государственное бюро расследований;
  • органы и судебные инстанции;
  • Бюро экономической сохранности.

Напомним, ранее в ТЦК объясняли, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет.

Также мы писали об изменениях в мобилизации военнообязанных в возрасте 50+ в октябре 2024 года.

полиция ГСЧС мобилизация Нацполиция война в Украине ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Дождь со снегом — синоптики сделали прогноз на сегодня

04:30 Мобилизация полицейских — отправят ли их на фронт

03:47 Что происходит в прифронтовом Покровске — фоторепортаж из города

03:26 В "Азов" приглашают медиков — предлагают хорошую заработную плату

02:10 Два года шпионил за ВСУ — в РФ показали "миссионера" из США

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

01:32 "Порыбачил" на приговор суда — на Полтавщине судили браконьера

01:30 Повестки с подписью родственников — считаются ли они врученными

01:09 Тренер Шахтера Пушич "угрожает" играть без нападающего

01:02 Умер старейший крокодил в мире — застал еще Первую мировую

00:37 Полиция Херсона показала эвакуацию раненых после обстрелов РФ

05:05 Дождь со снегом — синоптики сделали прогноз на сегодня

04:30 Мобилизация полицейских — отправят ли их на фронт

03:47 Что происходит в прифронтовом Покровске — фоторепортаж из города

03:26 В "Азов" приглашают медиков — предлагают хорошую заработную плату

02:10 Два года шпионил за ВСУ — в РФ показали "миссионера" из США

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

01:32 "Порыбачил" на приговор суда — на Полтавщине судили браконьера

01:30 Повестки с подписью родственников — считаются ли они врученными

01:09 Тренер Шахтера Пушич "угрожает" играть без нападающего

01:02 Умер старейший крокодил в мире — застал еще Первую мировую

00:37 Полиция Херсона показала эвакуацию раненых после обстрелов РФ

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине