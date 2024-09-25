Відстрочка від мобілізації в Україні — чи можна оформити після перенесеного інфаркту

Військовозобов'язаний чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Україні продовжується призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків. Проте водночас деякі категорії громадян мають право оформити відстрочку від мобілізації через стан здоров'я.

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Так, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації громадяни, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Відповідно до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК та визначає перелік хвороб, з якими не призивають на військову службу, військовозобов'язані особи, які мають серйозні проблеми із серцево-судинною системою, можуть бути визнані непридатними.

Таким чином документ визначає, що особи, які перенесли інсульт, інфаркт або мають цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій, не можуть бути мобілізованими й мають оформити відстрочку.

Також є інші серцево-судинні захворювання, з якими не беруть в армію:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронарногенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії;

дегенерація (дистрофію) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.

Право на відстрочку також мають українці, у яких підтвердженні важкі захворювання артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Важливо: діагноз має бути підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як отримати відстрочку за станом здоров'я

Для отримання відстрочки військовозобов'язана особа повинна особисто явитися до ТЦК та СП й написати заяву, надавши відповідний перелік документів.

Або надіслати заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, рекомендованим листом до ТЦК, у якому стоїть на обліку.

Рішення про надання відстрочки ухвалюється відповідною призовною комісією на підставі ретельного вивчення кожної справи.

Раніше ми писали, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.