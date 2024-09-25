Відстрочка від мобілізації в Україні — чи можна оформити після перенесеного інфаркту

Мобілізація та хвороби серця — чи дадуть відстрочку чоловіку після інфаркту
В Україні продовжується призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків. Проте водночас деякі категорії громадян мають право оформити відстрочку від мобілізації через стан здоров'я.
Чи може отримати відстрочку військовозобов'язаний чоловік, який нещодавно переніс інфаркт або інсульт, розбираємося далі у матеріалі.
Відстрочка через перенесений інфаркт — що каже закон
Так, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації громадяни, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).
Відповідно до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК та визначає перелік хвороб, з якими не призивають на військову службу, військовозобов'язані особи, які мають серйозні проблеми із серцево-судинною системою, можуть бути визнані непридатними.
Таким чином документ визначає, що особи, які перенесли інсульт, інфаркт або мають цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій, не можуть бути мобілізованими й мають оформити відстрочку.
Також є інші серцево-судинні захворювання, з якими не беруть в армію:
- серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронарногенних захворюваннях серця;
- серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- дегенерація (дистрофію) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.
Право на відстрочку також мають українці, у яких підтвердженні важкі захворювання артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.
Важливо: діагноз має бути підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК.
Як отримати відстрочку за станом здоров'я
Для отримання відстрочки військовозобов'язана особа повинна особисто явитися до ТЦК та СП й написати заяву, надавши відповідний перелік документів.
Або надіслати заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, рекомендованим листом до ТЦК, у якому стоїть на обліку.
Рішення про надання відстрочки ухвалюється відповідною призовною комісією на підставі ретельного вивчення кожної справи.
Раніше ми писали, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.
Нагадаємо, ми розповідали, коли у разі відмови у відстрочці варто звернутися до суду.
Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.
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