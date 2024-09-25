Отсрочка от мобилизации в Украине — можно ли оформить после перенесенного инфаркта

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин. Однако некоторые категории граждан имеют право оформить отсрочку от мобилизации из-за состояния здоровья.

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Может ли получить отсрочку военнообязанный мужчина, недавно перенесший инфаркт или инсульт, разбираемся далее в материале.

Отсрочка из-за перенесенного инфаркта — что говорит закон

Так, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации граждане, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Согласно приказу Минобороны №402, который регламентирует работу ВВК и определяет перечень болезней, с которыми не призывают на военную службу, военнообязанные лица, имеющие серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть признаны непригодными.

Таким образом, документ определяет, что лица, перенесшие инсульт, инфаркт или имеющие цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций, не могут быть мобилизованными и должны оформить отсрочку.

Также есть другие сердечно-сосудистые заболевания, с которыми не берут в армию:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарногенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертоническая заболевание III стадии;

дегенерация (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью.

Право на отсрочку также имеют украинцы, у которых есть подтверждение тяжелых заболеваний артерий, вен или лимфатических узлов, если эти болезни сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Важно: диагноз должен быть подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как получить отсрочку по состоянию здоровья

Для получения отсрочки военнообязанное лицо должно лично явиться в ТЦК и СП и написать заявление, предоставив соответствующий перечень документов.

Или направить заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, заказным письмом в ТЦК, в котором состоит на учете.

Решение о предоставлении отсрочки принимается соответствующей призывной комиссией из тщательного изучения каждого дела.

Ранее мы писали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.