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Мобілізація триває, але з 1 вересня дещо може змінитись для "обмежено придатних"

1 вересня 2024 01:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кого можуть мобілізувати з 1 вересня та що зміниться для "обмежено придатних"
Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 9 листопада 2024 року, а крім цього в України тривають мобілізаційні заходи. Зараз в українському парламенті знаходиться цікавий законопроєкт, що стосується "непридатних" та "обмежено придатних".

В особливостях мобілізації з 1 вересня розбиралась агенція УНІАН.

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Як і раніше мобілізувати можуть придатних (за підсумками медкомісії) чоловіків з 25 до 60 років. Також в армію можуть відправити "обмежено придатних", оскільки зараз цей статус скасували і залишили тільки два статуси: "придатний" та "непридатний".

Чоловіки від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби за станом здоров'я в умовах воєнного стану мають до 4 лютого 2025 року пройти ВЛК і отримати відповідний статус.

Згідно з законом чоловіків 18 років мобілізувати не можуть, але є виключення.

Мобілізації підлягають:

  • чоловіки від 18 до 25 років, що закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і не зараховані до магістратури;
  • чоловіки від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу в армії (за винятком останньої демобілізації строковиків - таких можуть мобілізувати тільки через рік);
  • чоловіки від 18 до 25 років, які були приписані до призовних дільниць за старим законодавством і мали статус "непридатний" до військової служби в мирний час або "обмежено придатний" у воєнний час. Їм треба знову пройти ВЛК.

У парламенті зараз на розгляді є законопроєкт №11379-д, згідно з яким пропонується заборонити мобілізувати колишніх "обмежено придатних" хлопців до 25 років, а також дати можливість звільнитися зі служби тим, кого вже було мобілізовано з цієї категорії.

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