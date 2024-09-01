Кого могут мобилизовать с 1 сентября и что изменится для "ограниченно пригодных"

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада продлила действие военного положения до 9 ноября 2024 года, а кроме этого в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Сейчас в украинском парламенте находится интересный законопроект, касающийся "непригодных" и "ограниченно пригодных" .

В особенностях мобилизации с 1 сентября разбиралось агентство УНИАН.

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По-прежнему мобилизовать могут годных (по итогам медкомиссии) мужчин с 25 до 60 лет. Также в армию могут отправить "ограниченно пригодных", поскольку сейчас этот статус отменили и оставили только два статуса: "пригодный" и "непригодный".

Мужчины от 18 до 60 лет, снятые с военного учета, но признанные пригодными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения, должны до 4 февраля 2025 года пройти ВЛК и получить соответствующий статус.

По закону мужчин 18 лет мобилизовать не могут, но есть исключения.

Мобилизации подлежат:

мужчины от 18 до 25 лет, окончившие военную кафедру, являются офицерами запаса и не причислены к магистратуре;

мужчины от 18 до 25 лет, отслужившие срочную службу в армии (за исключением последней демобилизации срочников – таких могут мобилизовать только через год);

мужчины от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "непригодный" к военной службе в мирное время или "ограниченно пригодный" в военное время. Им нужно снова пройти ВЛК.

В парламенте сейчас на рассмотрении есть законопроект №11379-д, согласно которому предлагается запретить мобилизовать бывших "ограниченно пригодных" парней до 25 лет, а также дать возможность уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован из этой категории.