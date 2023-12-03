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Мобілізація триває — чи законне вручення повістки на вулиці

3 грудня 2023 04:13
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація триває — чи законне вручення повістки на вулиці
Представники ТЦК вручають чоловіку повістку на вулиці. Фото: armyinform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні подовжили термін дії мобілізації та воєнного стану до 14 лютого 2024 року. Тим часом продовжують фіксувати випадки примусової доставки в територіальні центри комплектування та вручення повісток із застосуванням сили.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законно зупиняти на вулиці чоловіків та вручати їм повістки, йдеться на ютуб-каналі NV Time.

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Чи законно вручати повістку на вулиці

За його словами, представники ТЦК не наділені повноваженням когось затримувати, і когось примусово доставляти. Це є кримінально караним діянням.

Якщо представник військкомату вимагає від вас показати документи ― це теж порушення закону.

"Право перевірити особу має виключно національна поліція. Представники ТЦК не мають права перевіряти документи, це можуть зробити представники національної поліції", — вказано в повідомленні.

Попри це, усе також залежить від людини, яка може відмовитись її брати. Може не відмовлятися — прийняти цю повістку. Розписатись і відповідно в час зазначений в цій повістці з’явитися до відповідного ТЦК.

"Якщо ж людина законно отримала повістку, але не з’явився на виклик, то центр комплектування може попросити поліцію доставити порушника до військкомату", — поянює адвокат.

Списки на розшук місцевих адміністрацій

А от списки, які складають місцеві адміністрації, ТЦК, разом з поліцією, є незаконними.

"Створення цих баз є поза законом. Єдина база осіб, які знаходяться в розшуку органів державної влади — на сайті МВС", — каже адвокат.

Особливого розголосу тема примусової мобілізації набула в маленьких містах та селах. Там чоловікам вручають повістки як на вулицях, так і на блок-постах. І часто силою доставляють до центру комплектування.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення щодо періоду служби військовослужбовців, які здійснюють обов'язкову військову службу. Народний депутат Михайло Цимбалюк каже, що на сьогодні триває дискусія про те, який термін має бути встановлений для мобілізації — 16 місяців, 24 місяці чи 36 місяців служби.

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