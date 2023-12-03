Мобилизация продолжается — законно ли вручение повестки на улице

Представители ТЦК вручают мужчине повестку на улице. Фото: armyinform

В Украине продлили срок действия мобилизации и военного положения до 14 февраля 2024 года. Между тем, продолжают фиксировать случаи принудительной доставки в территориальные центры комплектования и вручения повесток с применением силы.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли останавливать на улице мужчин и вручать им повестки, говорится на ютуб-канале NV Time.

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Законно ли вручать повестку на улице

По его словам, представители ТЦК не наделены полномочиями кого-то задерживать и кого-то принудительно доставлять. Это уголовно наказуемое деяние.

Если представитель военкомата требует от вас показать документы — это тоже нарушение закона.

"Право проверить личность должна исключительно национальная полиция. Представители ТЦК не имеют права проверять документы, это могут сделать представители национальной полиции" , — говорится в сообщении.

Несмотря на это, все зависит от человека, который может отказаться его брать. Может не отказываться — принять эту повестку. Расписаться и соответственно во время указанное в этой повестке явиться в соответствующий ТЦК.

"Если же человек законно получил повестку, но не явился на вызов, то центр комплектования может попросить полицию доставить нарушителя в военкомат ", — объявляет адвокат.

Списки на розыск местных администраций

А вот списки, которые составляют местные администрации, ТЦК вместе с полицией незаконны.

"Создание этих баз вне закона. Единственная база лиц, которые находятся в розыске органов государственной власти — на сайте МВД" , — говорит адвокат.

Особую огласку тема принудительной мобилизации приобрела в маленьких городах и селах. Там мужчинам вручают повестки как на улицах, так и на блокпостах. И часто силой доставляют в центр комплектования.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения по периоду службы военнослужащих, осуществляющих обязательную военную службу. Народный депутат Михаил Цымбалюк говорит, что сегодня идет дискуссия о том, какой срок должен быть установлен для мобилизации — 16 месяцев, 24 месяца или 36 месяцев службы.