Україна
Яка група інвалідності звільнить від призову — відповідь адвоката

Яка група інвалідності звільнить від призову — відповідь адвоката

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 01:30
Яка група інвалідності є підставою для відстрочки — відповідь адвокатки
Жінка з чоловіком на візку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану відстрочку від мобілізації можуть отримати люди з інвалідністю й ті, хто ними опікується. Також право на відстрочку мають громадяни, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до служби.

Про це TCH.ua повідомила адвокатка Марина Бекало.

Читайте також:

Мобілізація людей з інвалідністю

За словами правознавиці, згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку не залежить від групи інвалідності, адже статус особи з інвалідністю вже є достатньою підставою для тимчасового звільнення від мобілізації. Також оформити відстрочку можуть батьки й опікуни, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями та повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи.

Хто ще може отримати відстрочку через інвалідність:

  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи (III групи, якщо причиною інвалідності є онкологічне захворювання, відсутність кінцівок чи тяжкі психічні розлади);
  • ті, хто доглядає за батьками чи родичами з інвалідністю I або II групи, якщо немає інших людей, які могли виконувати ці обов'язки.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні оновлять правила бронювання працівників. Деякі зміни діють уже зараз.

Також ми повідомляли, що працівникам, які порушили військовий облік, можуть теж надати відстрочку. Щоправда, вона буде нетривалою: лише 45 днів.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
