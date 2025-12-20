Яка група інвалідності є підставою для відстрочки — відповідь адвокатки

Жінка з чоловіком на візку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану відстрочку від мобілізації можуть отримати люди з інвалідністю й ті, хто ними опікується. Також право на відстрочку мають громадяни, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до служби.

Про це TCH.ua повідомила адвокатка Марина Бекало.

За словами правознавиці, згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку не залежить від групи інвалідності, адже статус особи з інвалідністю вже є достатньою підставою для тимчасового звільнення від мобілізації. Також оформити відстрочку можуть батьки й опікуни, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями та повнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи.

Хто ще може отримати відстрочку через інвалідність:

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи (III групи, якщо причиною інвалідності є онкологічне захворювання, відсутність кінцівок чи тяжкі психічні розлади);

ті, хто доглядає за батьками чи родичами з інвалідністю I або II групи, якщо немає інших людей, які могли виконувати ці обов'язки.

