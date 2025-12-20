Видео
Україна
Видео

Какая группа инвалидности освободит от призыва — ответ адвоката

Какая группа инвалидности освободит от призыва — ответ адвоката

Дата публикации 20 декабря 2025 01:30
Какая группа инвалидности является основанием для отсрочки — ответ адвоката
Женщина с мужчиной на коляске. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В условиях общей мобилизации и военного положения отсрочку от мобилизации могут получить люди с инвалидностью и те, кто о них заботится. Также право на отсрочку имеют граждане, которых ВВК признала временно непригодными к службе.

Об этом TCH.ua сообщила адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Мобилизация людей с инвалидностью

По словам правоведа, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку не зависит от группы инвалидности, ведь статус лица с инвалидностью уже является достаточным основанием для временного освобождения от мобилизации. Также оформить отсрочку могут родители и опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями и совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Кто еще может получить отсрочку из-за инвалидности:

  • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью I или II группы (III группы, если причиной инвалидности является онкологическое заболевание, отсутствие конечностей или тяжелые психические расстройства);
  • те, кто ухаживает за родителями или родственниками с инвалидностью I или II группы, если нет других людей, которые могли выполнять эти обязанности.

Напомним, в 2026 году в Украине обновят правила бронирования работников. Некоторые изменения действуют уже сейчас.

Также мы сообщали, что работникам, которые нарушили воинский учет, могут тоже предоставить отсрочку. Правда, она будет непродолжительной: всего 45 дней.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
