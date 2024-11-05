Відстрочка студентів - кого із студентів мождуть мобілізувати

Студенти на заняттях. Фото: Sobitie

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Але деякі категорії студентів все ж можуть мобілізувати до лав Збройних сил України в листопаді 2024 року.

Про це розповів доктор юридичних наук Володимир Пилипенко.

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Відстрочка для студентів

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян. Частина з цих громадян має право на відстрочку з різних причин, визначених у законодавстві.

До списку цих категорій, які мають право на відстрочку, входять студенти вітчизняних освітніх закладів.

Володимир Пилипенко пояснив, кого із студентів таки можуть мобілізувати у листопаді 2024 року.

Кого зі студентів можуть мобілізувати

По-перше, мобілізація торкнеться тих студентів, які навчаються на вечірній чи заочній формі навчання.

Крім того, право на відстрочку втрачають ті, хто здобувають другу вищу освіту, та студенти, які здобувають освіту, рівень якої є нижчим за наявний у нього.

А також можуть бути мобілізовані ті студенти, які відмовилися проходити базову загальну військову підготовку.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи може отримати відстрочку 50-річний студент.

Також ми повідомляли про те, коли починає діяти відстрочка для студента.