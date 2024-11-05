Отсрочка студентов – кого из студентов могут мобилизовать

Студенты на занятиях. Фото: Sobitie

Украинские студенты имеют право отсрочки от мобилизации. Но некоторые категории студентов все же могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2024 года.

Об этом рассказал доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

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Отсрочка для студентов

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Часть этих граждан имеет право на отсрочку по разным причинам, определенным в законодательстве.

В список этих категорий, имеющих право на отсрочку, входят студенты отечественных образовательных учреждений.

Владимир Пилипенко объяснил, кого из студентов могут мобилизовать в ноябре 2024 года.

Кого из студентов могут мобилизовать

Во-первых, мобилизация коснется студентов, которые учатся на вечерней или заочной форме обучения.

Кроме того, право на отсрочку теряют те, кто получают второе высшее образование, и студенты, получающие образование, уровень которого ниже имеющегося у него.

А также могут быть мобилизованы студенты, которые отказались проходить базовую общую военную подготовку.

Напомним, мы раньше писали, может ли получить отсрочку 50-летний студент.

Также мы сообщали о том, когда начинает действовать отсрочка студента.