Отсрочка студентов – кого из студентов могут мобилизовать

Мобилизация в ноябре — кто из студентов получит повестку
Украинские студенты имеют право отсрочки от мобилизации. Но некоторые категории студентов все же могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2024 года.
Об этом рассказал доктор юридических наук Владимир Пилипенко.
Отсрочка для студентов
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан. Часть этих граждан имеет право на отсрочку по разным причинам, определенным в законодательстве.
В список этих категорий, имеющих право на отсрочку, входят студенты отечественных образовательных учреждений.
Владимир Пилипенко объяснил, кого из студентов могут мобилизовать в ноябре 2024 года.
Кого из студентов могут мобилизовать
Во-первых, мобилизация коснется студентов, которые учатся на вечерней или заочной форме обучения.
Кроме того, право на отсрочку теряют те, кто получают второе высшее образование, и студенты, получающие образование, уровень которого ниже имеющегося у него.
А также могут быть мобилизованы студенты, которые отказались проходить базовую общую военную подготовку.
Напомним, мы раньше писали, может ли получить отсрочку 50-летний студент.
Также мы сообщали о том, когда начинает действовать отсрочка студента.
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