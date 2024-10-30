Мобілізація в Україні у листопаді 2024 - кого мобілізують

Мобілізація у листопаді — кому будуть вручати повістки першими
У листопаді будуть мобілізувати до лав Збройних сил України громадян віком від 25 до 60 років, а також кілька категорій військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.
Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".
Мобілізація у листопаді
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.
Перш за все, мобілізувати до лав Збройних сил України можуть чоловіків віком з 18 до 60 років, придатних до військової служби — за умови, що вони уже мали військовий досвід.
Крім того, мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, придатних до військової служби, незалежно від наявності військового досвіду.
Кого мобілізують після досягнення 18 років
З 18 років мобілізують кілька категорій громадян з військовим досвідом.
По-перше, це ті громадяни, які раніше пройшли строкову службу — крім демобілізованих під час дії воєнного стану (ці особи мають право на відстрочку тривалістю один рік з дня демобілізації).
По-друге, мобілізують офіцерів запасу, які пройшли військову кафедру і не мають жодних підстав для відстрочки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть мобілізувати чоловіків після 50 років.
Також ми повідомляли про те, кого можуть призвати лише за згодою.
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