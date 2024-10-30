Мобилизация в Украине в ноябре 2024 года - кого мобилизуют

Мобилизация в ноябре — кому будут вручать повестки первыми
В ноябре будут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины граждан в возрасте от 25 до 60 лет, а также несколько категорий военнообязанных от 18 до 60 лет.
Об этом говорится в материале "Телеграф".
Мобилизация в ноябре
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.
Прежде всего, мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к военной службе — при условии, что они уже имели военный опыт.
Кроме того, мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, пригодных к военной службе, независимо от наличия военного опыта.
Кого мобилизуют по достижении 18 лет
С 18 лет мобилизуют несколько категорий граждан с военным опытом.
Во-первых, это те граждане, которые раньше прошли срочную службу, кроме демобилизованных во время действия военного положения (эти лица имеют право на отсрочку продолжительностью один год со дня демобилизации).
Во-вторых, мобилизуют офицеров запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих никаких оснований для отсрочки.
Напомним, мы ранее писали о том, будут ли мобилизовать мужчин после 50 лет.
Также мы сообщали о том, кого могут призвать только с согласия.
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