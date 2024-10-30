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Мобилизация в ноябре — кому будут вручать повестки первыми

30 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине в ноябре 2024 года - кого мобилизуют
Мобилизованные граждане Украины. Фото: ЗОВА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ноябре будут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины граждан в возрасте от 25 до 60 лет, а также несколько категорий военнообязанных от 18 до 60 лет.

Об этом говорится в материале "Телеграф".

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Мобилизация в ноябре

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

Прежде всего, мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к военной службе — при условии, что они уже имели военный опыт.

Кроме того, мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, пригодных к военной службе, независимо от наличия военного опыта.

Кого мобилизуют по достижении 18 лет

С 18 лет мобилизуют несколько категорий граждан с военным опытом.

Во-первых, это те граждане, которые раньше прошли срочную службу, кроме демобилизованных во время действия военного положения (эти лица имеют право на отсрочку продолжительностью один год со дня демобилизации).

Во-вторых, мобилизуют офицеров запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих никаких оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли мобилизовать мужчин после 50 лет.

Также мы сообщали о том, кого могут призвать только с согласия.

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