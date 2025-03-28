Серед ув'язнених багато тих, хто успішно воює на Харківському напрямку

Колаж на тему мобілізації ув'язнених. Фото: Новини.LIVE

Окрім звичайної мобілізації та дії умов "Контракту 18-24" в Україні до різних підрозділів на добровільній основі залучають і засуджених за не тяжкі злочини. Такі бійці непогано демонструють свої бойові якості в тому числі у складі 3 ОШБр.

Журналісти Новини.LIVE побували у підрозділі та зробили ексклюзивний матеріал на цю тему.

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Як проходить мобілізація ув'язнених

Командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового 3-ї ОШБр з позивним Вінні вважає, що мобілізація ув'язнених проходить доволі успішно. Але тут є нюанси, на які треба звертати увагу при відборі подібних бійців і тоді вони продемонструють кращі результати, каже військовий.

"Ти спілкуєшся саме з майбутніми бійцями, виокремлюєш собі когось, дивишся на їх досвід і, звичайно, на особистість і тоді такий відбір є ефективним, що доведено не одним бійцем", — каже Вінні.

За його словами, мобілізовані з-поміж ув'язнених дуже добре показали себе на Харківському напрямку — знищено чимало окупантів, а дехто особисто брав в полон відразу декілька росіян.

"Іноді вони проявляють свої лідерські якості й заслуговують підвищення як мінімум до командира відділення. І на цих посадах вони дуже успішні, можливо через свій інстинкт самозбереження — дуже відповідально облаштовують позиції та максимально на них відпрацьовують по ворогу", — зазначив військовий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бійку з військовими ТЦК на Одещині. А також про суд над чоловіком, який повідомляв про мобілізаційні заходи.