Среди заключенных много тех, кто успешно воюет на Харьковском направлении

Коллаж на тему мобилизации заключенных. Фото: Новини.LIVE

Кроме обычной мобилизации и действия условий "Контракта 18-24" в Украине в различные подразделения на добровольной основе привлекают и осужденных за не тяжкие преступления. Такие бойцы неплохо демонстрируют свои боевые качества в том числе в составе 3 ОШБр.

Журналисты Новини.LIVE побывали в подразделении и сделали эксклюзивный материал на эту тему.

Читайте также:

Как проходит мобилизация заключенных

Командир 3-й штурмовой роты 2-го штурмового 3-й ОШБр с позывным Винни считает, что мобилизация заключенных проходит довольно успешно. Но здесь есть нюансы, на которые надо обращать внимание при отборе подобных бойцов и тогда они продемонстрируют лучшие результаты, говорит военный.

"Ты общаешься именно с будущими бойцами, выделяешь себе кого-то, смотришь на их опыт и, конечно, на личность и тогда такой отбор является эффективным, что доказано не одним бойцом", — говорит Винни.

По его словам, мобилизованные из числа заключенных очень хорошо показали себя на Харьковском направлении - уничтожено немало оккупантов, а некоторые лично брали в плен сразу несколько россиян.

"Иногда они проявляют свои лидерские качества и заслуживают повышения как минимум до командира отделения. И на этих должностях они очень успешны, возможно из-за своего инстинкта самосохранения - очень ответственно обустраивают позиции и максимально на них отрабатывают по врагу", — отметил военный.

Напомним, недавно мы писали о драке с военными ТЦК в Одесской области. А также о суде над мужчиной, который сообщал о мобилизационных мероприятиях.