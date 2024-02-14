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Мобілізація ув'язнених — у Мін'юсті виступили з несподіваною заявою

14 лютого 2024 23:38
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація ув'язнених — у Мін'юсті виступили з несподіваною заявою
Ув'язнені чоловіки за решіткою. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає дозвіл брати до лав ЗСУ засуджених за їхнім бажанням. Однак міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що це не має бути добровільно, адже захист країни — обов'язок, а не право.  

Про це Денис Малюська повідомив в ефірі телемарафону в середу, 14 лютого.

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Міністр зазначив, що річ не в дозволі засудженим вступати до армії, і не в кількості охочих серед цієї категорії осіб.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина — захищати державу", — пояснив Малюська.

Він підкреслив, що минулі злочини та відбування покарання, навіть якщо не було ув'язнення, не повинні перешкоджати захисту Батьківщини.

"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії", — зазначив Малюська.

Мобілізація ув'язнених

Очільник Мін'юсту наголосив, що відомство проситиме депутатів підтримувати їхню позицію. Крім того, за його словами, йдеться про "десятки тисяч людей".

"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом Батьківщину захищати не зобов’язаний?" — запитав Малюська.

Він додав, що міністерство наразі працює над питанням щодо тих, хто ув'язнених, адже тут підхід буде "трішки інший". Відомство планує надати змогу ТЦК самостійно визначати, хто їм потрібний.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі депутати вносять правки до законопроєкту про мобілізацію, який планують розглядати в березні цьогоріч. Відомо, що хочуть додати та змінити.

Денис Малюська
закон
ув'язнені
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
ТЦК та СП
війна
Міністерство юстиції

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