Мобилизация заключенных — в Минюсте выступили с неожиданным заявлением

Заключенные мужчины за решеткой. Фото: УНИАН

Новый законопроект о мобилизации предусматривает разрешение брать в ряды ВСУ осужденных по их желанию. Однако министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что это не должно быть добровольно, ведь защита страны — обязанность, а не право.

Об этом Денис Малюська сообщил в эфире телемарафона в среду, 14 февраля.

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Министр отметил, что дело не в разрешении осужденным вступать в армию, и не в количестве желающих среди этой категории лиц.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство", — пояснил Малюська.

Он подчеркнул, что прошлые преступления и отбывание наказания, даже если не было заключения, не должны препятствовать защите Родины.

"В любом случае решение по поводу того, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии", — отметил Малюська.

Мобилизация заключенных

Глава Минюста подчеркнул, что ведомство будет просить депутатов поддерживать их позицию. Кроме того, по его словам, речь идет о "десятках тысяч людей".

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг Родину защищать не обязан?" — спросил Малюська.

Он добавил, что министерство сейчас работает над вопросом о том, кто заключен, ведь здесь подход будет "немного другой". Ведомство планирует предоставить ТЦК самостоятельно определять, кто им нужен.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что депутаты вносят правки в законопроект о мобилизации, который планируют рассматривать в марте этого года. Известно, что они хотят добавить и изменить.