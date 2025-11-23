Мобілізація у грудні — на що звернути увагу за порадою адвокатки

Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

З грудня 2025 року загальні правила мобілізації та обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років в Україні залишаються без змін. Єдиним важливим уточненням стануть нові правила бронювання працівників, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє видання "Факти", посилаючись на коментар адвокатки Лідії Карплюк.

Новий закон: Бронювання навіть для порушників обліку

Зміни пов'язані із Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який набуває чинності 4 грудня 2025 року, зазначила адвокатка.

Цей закон дозволив підприємствам, установам та організаціям у сфері оборонно-промислового комплексу, а також визнаним критично важливими, бронювати військовозобов'язаних незалежно від кількості заброньованих працівників і навіть у разі порушення ними правил військового обліку.

Бронювання буде можливим для осіб, які:

не мають військово-облікових документів або оформили їх неналежним чином;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані (адресу проживання, номери засобів зв’язку тощо);

перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону та мобілізацію.

Тобто, нові норми дозволяють підприємствам бронювати навіть тих працівників, які раніше порушили правила військового обліку.

