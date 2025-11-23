Відео
Головна Мобілізація Мобілізація в грудні змінить бронювання — адвокатка все пояснила

Мобілізація в грудні змінить бронювання — адвокатка все пояснила

Дата публікації: 23 листопада 2025 01:30
Оновлено: 23:30
Мобілізація у грудні — на що звернути увагу за порадою адвокатки
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

З грудня 2025 року загальні правила мобілізації та обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років в Україні залишаються без змін. Єдиним важливим уточненням стануть нові правила бронювання працівників, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє видання "Факти", посилаючись на коментар адвокатки Лідії Карплюк.

Новий закон: Бронювання навіть для порушників обліку

Зміни пов'язані із Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який набуває чинності 4 грудня 2025 року, зазначила адвокатка.

Цей закон дозволив підприємствам, установам та організаціям у сфері оборонно-промислового комплексу, а також визнаним критично важливими, бронювати військовозобов'язаних незалежно від кількості заброньованих працівників і навіть у разі порушення ними правил військового обліку.

Бронювання буде можливим для осіб, які:

  • не мають військово-облікових документів або оформили їх неналежним чином;
  • не перебувають на військовому обліку;
  • не уточнили персональні дані (адресу проживання, номери засобів зв’язку тощо);
  • перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону та мобілізацію.

Тобто, нові норми дозволяють підприємствам бронювати навіть тих працівників, які раніше порушили правила військового обліку.

Раніше юристи пояснювали, що робити, якщо у людини в електронному ВОД стоїть прочерк у військовому званні

Також адвокат пояснив, чи впливає на ліміт заброньованих звільнення працівників на підприємстві.

військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
