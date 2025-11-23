Видео
Україна
Видео

Мобилизация в декабре изменит бронирование — адвокат все пояснила

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 01:30
обновлено: 23:30
Мобилизация в декабре — на что обратить внимание по совету адвоката
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

С декабря 2025 года общие правила мобилизации и ограничения на выезд военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет в Украине остаются без изменений. Единственным важным уточнением станут новые правила бронирования работников, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на комментарий адвоката Лидии Карплюк.

Изменения связаны с Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения", который вступает в силу 4 декабря 2025 года, отметила адвокат.

Этот закон позволил предприятиям, учреждениям и организациям в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также признанным критически важными, бронировать военнообязанных независимо от количества забронированных работников и даже в случае нарушения ими правил воинского учета.

Бронирование будет возможным для лиц, которые:

  • не имеют военно-учетных документов или оформили их ненадлежащим образом;
  • не состоят на воинском учете;
  • не уточнили персональные данные (адрес проживания, номера средств связи и т.д.);
  • находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне и мобилизации.

То есть, новые нормы позволяют предприятиям бронировать даже тех работников, которые ранее нарушили правила воинского учета.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
