Мобілізація в серпні: до війська можуть призвати деяких студентів

Студент, працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: depositphotos.com, antikor.info. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

У серпні поточного року в Україні триває чоловіків віком від 25 до 59 років включно. Щоправда, закон дозволяє деяким категоріям громадян уникнути призову. Зокрема, право на відстрочку мають студенти, які здобувають освіту вперше.

Про це йдеться у статті 23 Закону України № 3543, передає Новини.LIVE.

Хто зі студентів може отримати відстрочку

Скористатися правом на перерву у призові можуть лише ті хлопці, які навчаються на денній або дуальній формі. Це стосується студентів коледжів, технікумів, університетів, а також аспірантів і докторантів.

Навіть тим, хто навчається на денній або дуальній формі, не надають відстрочку автоматично. Потрібно взяти в деканаті довідку про навчання, після чого подати в заяву в "Резерв+" або у ЦНАПі. Тривалість відстрочки становитиме від шести місяців до року.

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Мобілізація загрожує тим, хто здобуває другу чи наступну вищу освіту, а також навчається на заочному відділенні. Крім того, юнаків можуть призвати у проміжку між бакалавратом і магістратурою або під час офіційної академічної відпустки, адже в цей час статус здобувача освіти тимчасово втрачається.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що відстрочку надають студентам денної або дуальної форми. Отримати її, перевівшись із заочного навчання не вдасться. В умовах воєнного стану переведення на денну та дуальну форму призупинили.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що деякі магістри не мають права на відстрочку. Йдеться про тих, хто вступив на магістратуру на підставі атестата про загальну середню освіту. Відстрочку надають лише тим, хто вступає на підставі диплома бакалавра.