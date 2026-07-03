Вступ бакалавра в магістратуру: коли і чому відстрочку такому студенту не нададуть

Студенти в аудиторії, військовозобов’язаний в ТЦК. Фото: ЗНУ, Звягельський районний ТЦК

Студент, який закінчився навчання і отримав диплом бакалавра, може вступити в магістратуру. Відстрочка від мобілізації в такому випадку може бути переоформлена на час навчання у магістратурі. Але існує виняток, коли студент не матиме права на відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів: дві умови

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам. Призовники не мають права на оформлення відстрочки, бо не підпадають під мобілізацію.

Відстрочку можна отримати або за наявності проблем зі здоров’ям, або через професійні чи фахові обставини. Так, право на відстрочку мають педагоги, медики і студенти.

Втім, не кожен студент може отримати відстрочку від призову. Для цього потрібно вчитися на денній чи дуальній формі та не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

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Особливість навчання і магістратурі медвишу

До юристів звернувся громадянин, який отримав вищу освіту, закінчивши бакалаврат за спеціальністю "Філологія". Зараз чоловік вступає у магістратуру за спеціальністю "Ветеринарна медицина".

Громадянин поцікавився, чи може він отримати відстрочку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що, навіть за відсутності порушення правила послідовності здобуття освітнього рівня, відстрочка йому, як майбутньому студенту медичного навчального закладу, не буде надана.

Юрист Владислав Дерій деталізував цю особливість саме медичних вишів: "Справа в тому, що при вступі на медичні спеціальності та при наявності диплому бакалавра в довідці ЄДЕБО завжди вказується про порушення послідовності здобуття освіти. Оскільки Ви вступили на магістратуру на підставі атестата про загальну середню освіту, а не на підставі диплома бакалавра, то у Вас вказано "Ні, порушує".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що деякі українські студенти можуть втратити відстрочку.

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, але студенти у цей період мають право на відстрочку. Проте зараз в країні посилили перевірки студентів, які користуються цим правом.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно під час оформлення відстрочки вимагати від студента тільки паперовий ВОД.

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме, паперовий чи електронний, ВОД надає студент.