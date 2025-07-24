Чи можуть в Україні мобілізувати пенсіонерів — що каже закон

Мобілізація в Україні — чи можуть призвати пенсіонерів
В умовах загальної мобілізації військовому призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Статус пенсіонера не є автоматичною підставою для уникнення військової служби, але деякі громадяни можуть отримати звільнення від призову.
Про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Призов пенсіонерів
Згідно із законом, деякі категорії пенсіонерів мають право не служити. Йдеться про громадян, яким уже виповнилося 60 років, людей з інвалідністю та непридатних до служби за станом здоров'я. Також від призову можуть звільнитися пенсіонери, які доглядають за непрацездатними родичами або мають особливі заслуги перед державою.
Військових пенсіонерів з обліку не виключають, але їх можуть призвати лише за військово-обліковою спеціальністю.
Як звільнитися від мобілізації пенсіонеру
Для отримання звільнення від призову пенсіонер має звернутися до ТЦК та СП із відповідними документами.
Які документи потрібні для звільнення від мобілізації:
- пенсійне посвідчення;
- медичні довідки про стан здоров'я;
- документи про догляд за людиною з інвалідністю;
- інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення.
Рішення щодо звільнення від служби після перевірки документів ухвалюють працівники ТЦК та СП. Якщо ж пенсіонеру відмовлять, у подальшому його все-таки можуть призвати до війська.
Нагадаємо, на Закарпатті судили двох чоловіків, які намагалися переправити за кордон сімох військовозобов'язаних. Їм призначили покарання у вигляді умовного терміну.
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