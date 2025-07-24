Чи можуть в Україні мобілізувати пенсіонерів — що каже закон

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Keystone Press Agency/Global Look Press

В умовах загальної мобілізації військовому призову підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Статус пенсіонера не є автоматичною підставою для уникнення військової служби, але деякі громадяни можуть отримати звільнення від призову.

Про це йдеться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Призов пенсіонерів

Згідно із законом, деякі категорії пенсіонерів мають право не служити. Йдеться про громадян, яким уже виповнилося 60 років, людей з інвалідністю та непридатних до служби за станом здоров'я. Також від призову можуть звільнитися пенсіонери, які доглядають за непрацездатними родичами або мають особливі заслуги перед державою.

Військових пенсіонерів з обліку не виключають, але їх можуть призвати лише за військово-обліковою спеціальністю.

Як звільнитися від мобілізації пенсіонеру

Для отримання звільнення від призову пенсіонер має звернутися до ТЦК та СП із відповідними документами.

Які документи потрібні для звільнення від мобілізації:

пенсійне посвідчення;

медичні довідки про стан здоров'я;

документи про догляд за людиною з інвалідністю;

інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення.

Рішення щодо звільнення від служби після перевірки документів ухвалюють працівники ТЦК та СП. Якщо ж пенсіонеру відмовлять, у подальшому його все-таки можуть призвати до війська.

Нагадаємо, на Закарпатті судили двох чоловіків, які намагалися переправити за кордон сімох військовозобов'язаних. Їм призначили покарання у вигляді умовного терміну.

Раніше одесити розповіли, що потрібно змінити у процесі мобілізації. Люди вважають, що має бути адекватна комунікація, менше жорстоких мір і мотиваційна система.