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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине — могут ли призвать пенсионеров

Мобилизация в Украине — могут ли призвать пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 04:30
Могут ли в Украине мобилизовать пенсионеров — что говорит закон
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Keystone Press Agency/Global Look Press

В условиях общей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Статус пенсионера не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторые граждане могут получить освобождение от призыва.

Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Призыв пенсионеров

Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людях с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья. Также от призыва могут освободиться пенсионеры, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или имеют особые заслуги перед государством.

Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности.

Как освободиться от мобилизации пенсионеру

Для получения освобождения от призыва пенсионер должен обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами.

Какие документы нужны для освобождения от мобилизации:

  • пенсионное удостоверение;
  • медицинские справки о состоянии здоровья;
  • документы об уходе за человеком с инвалидностью;
  • другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения.

Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все же могут призвать в армию.

Напомним, на Закарпатье судили двух мужчин, которые пытались переправить за границу семерых военнообязанных. Им назначили наказание в виде условного срока.

Ранее одесситы рассказали, что нужно изменить в процессе мобилизации. Люди считают, что должна быть адекватная коммуникация, меньше жестоких мер и мотивационная система.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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