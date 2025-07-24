Могут ли в Украине мобилизовать пенсионеров — что говорит закон

Мобилизация в Украине — могут ли призвать пенсионеров
В условиях общей мобилизации военному призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Статус пенсионера не является автоматическим основанием для избежания военной службы, но некоторые граждане могут получить освобождение от призыва.
Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Призыв пенсионеров
Согласно закону, некоторые категории пенсионеров имеют право не служить. Речь идет о гражданах, которым уже исполнилось 60 лет, людях с инвалидностью и непригодных к службе по состоянию здоровья. Также от призыва могут освободиться пенсионеры, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками или имеют особые заслуги перед государством.
Военных пенсионеров с учета не исключают, но их могут призвать только по военно-учетной специальности.
Как освободиться от мобилизации пенсионеру
Для получения освобождения от призыва пенсионер должен обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами.
Какие документы нужны для освобождения от мобилизации:
- пенсионное удостоверение;
- медицинские справки о состоянии здоровья;
- документы об уходе за человеком с инвалидностью;
- другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения.
Решение об освобождении от службы после проверки документов принимают работники ТЦК и СП. Если же пенсионеру откажут, в дальнейшем его все же могут призвать в армию.
Напомним, на Закарпатье судили двух мужчин, которые пытались переправить за границу семерых военнообязанных. Им назначили наказание в виде условного срока.
Ранее одесситы рассказали, что нужно изменить в процессе мобилизации. Люди считают, что должна быть адекватная коммуникация, меньше жестоких мер и мотивационная система.
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