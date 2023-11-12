Мобілізація в Україні — чи можуть співробітники ТЦК вручати повістки прямо в квартирі

Співробітники ТЦК прийшли на приватну територію. Фото: armyinform.com.ua

В Україні було продовжено воєнний стан, що призвело до нових заходів з боку працівників ТЦК. Вони почали видавати повістки навіть тим чоловікам, які не зареєстровані у військовому обліку.

Про це повідомляє enovosty.com.

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Вручення повісток на приватній території

У повідомленні йдеться, що були випадки, коли співробітники ТЦК використали фізичну силу проти чоловіків, входили на приватні території та навіть у приватні будинки.

Нещодавно у Вінниці стався інцидент, коли співробітники ТЦК увійшли до приватного будинку, а господар почав знімати їх на відео, вимагаючи покинути його територію.

Військовий юрист Руслан Ткаченко прокоментував цю подію, пояснюючи, що співробітники ТЦК мають законне право вручати повістки на приватній території, включаючи житла людей.

Він уточнив, що хоча співробітники ТЦК не можуть примусово зламувати двері для вручення повістки, якщо двері відчинені кимось із мешканців (наприклад, дружиною чи чоловіком), вони мають право увійти, якщо в будинку перебуває чоловік, який підлягає військовій службі.

Ткаченко також нагадав, що відмова від підпису на порядку денному не звільняє від зобов'язань, передбачених у ньому. Важливим є саме вручення документа, а не підпис на ньому, щоб унеможливити ухилення від військових зобов'язань.

У разі відмови підписати порядок денний складається акт, який фіксує відмову, але це не звільняє від виконання обов'язків, зазначених у документі.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні було продовжено до 14 лютого 2024 року. Тому військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас деякі нардепи виступили з ініціативою змінити правила мобілізації.